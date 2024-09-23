Эрлинг Холанд повторил рекорд Криштиану Роналду 👟 👏

Вчера в Премьер-лиге вничью завершился главный матч тура между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (2:2).

Команда Хосепа Гвардиолы не смогла одержать победу на домашнем стадионе, хотя и открыла счет в матче.

Первый гол забил Эрлинг Холанд уже на 9-й минуте, и сделав это норвежец повторил рекорд Криштиану Роналду.

По информации портала Squawka, Эрлингу, как и Криштиану в свое время, понадобилось наименьшее количество матчей за команду, входящую в пятерку сильнейших европейских клубов ХXI века, чтобы забить 100 голов.

105 матчей у Холанда за «Сити» и 100 голов.

105 матчей у Криштиану за «Реал» и 100 голов.

Несмотря на потерю очков «горожане» не потеряли первую строчку в турнирной таблице АПЛ и сейчас лидируют с 13 очками, им на пятки наступают «Ливерпуль» (12) и «Астон Вилла» (12).