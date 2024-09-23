Разочарование дня🤪😱: фанат «Арсенала» уже праздновал победу, но потом что-то пошло не так

Главным матчем прошедших выходных стало противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала» (2:2). Команды боролись за лидерство в турнирной таблице.

Эрлинг Холанд открыл счет в матче, но «Арсенал» ответил голом Риккардо Калафьори, а потом Габриэл Магальяэс вывел свою команду вперед. Подопечным Артеты удавалось удерживать преимущество на протяжении всего второго тайма – болельщики «канониров» уже начали праздновать победу.

В сети завирусилось забавное видео с представителем Arsenal fan TV – парень радовался успеху команды, но на 8-й добавленной к матчу минуте его огорчил Джон Стоунз, сравняв счет.

По итогам тура «Манчестер Сити» сохранил первую строчку в чемпионате Англии, набрав 13 очков. У «Арсенала» 11 очков и пока четвертое место.