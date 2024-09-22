Мудрость от Фабрегаса. Сеск объяснил, на что молодым игрокам стоит тратить деньги

Прежде чем стать главным тренером, Франсеск Фабрегас построил замечательную игровую карьеру. Испанец может давать советы подопечным, основываясь на своем богатом опыте.

Многие молодые игроки получают большие деньги и бездумно их тратят. Сеск объяснил, как стоит распоряжаться своими финансами:

«Иногда я говорю с молодыми игроками о вложениях. Пытаюсь объяснить, куда лучше вложиться финансово, даже если ты не зарабатываешь безумные деньги. Вместо того, чтобы летать на частных самолетах или покупать дорогие машины, потратьте деньги на личных поваров. Вложитесь в ментальную подготовку с профессионалом.

Если тебя не устраивает уровень тренера по физподготовке, всегда бери дополнительные занятия. Важен и хороший сон. Нужно тратить деньги на то, что может помочь тебе в будущем.

Поверьте, это происходило со мной и с 99,5% игроков. Как только начинаешь чувствовать себя не так хорошо, когда начинаешь постоянно побеждать и проводить слишком много матчей, появляется ощущение слабости. Потому что ты думаешь: «Зачем мне стараться больше? Зачем мне сейчас это делать, если я уже делал это два раза?» Им до этого нет дела! Это их жизни!»

Как вам совет от Сеска?

Линекер попросил Фабрегаса назвать лучших партнеров по команде. Гари и Сеск сразу исключили Месси