📹 Удар Карлоса, спасение Буффона. Вратарь «Фрайбурга» сделал сейв года в Бундеслиге

Большая смелость полевых игроков вместе с безрассудностью вратарей может подарить шикарные моменты, которые хочется пересматривать раз за разом. Именно такой момент произошел в матче 3-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Бохумом» (2:1).

Слагаемыми великолепного удара и шикарного сейва стали два момента: наблюдательный хавбек «Бохума» Кодзи Мийоси решился на дальний выстрел по пустым воротам и закрутил мяч в стиле Роберто Карлоса, а вратарь «Фрайбурга» Ноа Атуболу забыл, что его место в штрафной, не за ее пределами.

Есть ощущение, что 22-летний немец Атуболу никогда в жизни так быстро не бегал, а уж тем более не испытывал настолько сильных эмоций, когда ему все-таки удалось спасти ворота.