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Эти стадионы собрали больше 1 000 000 болельщиков за сезон. 16 главных арен Европы

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Футбольные столицы.

Сразу 16 команда собрали на своих стадионах более миллиона фанатов на матчах чемпионатов в прошлом сезоне – это данные УЕФА из свежего отчета. Вот арены, которые пробили красивую цифру – есть и из нетоповых лиг, и даже стадион из второго дивизиона.

«Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед», Англия) – 1 397 148 человек

У «МЮ» всего 33 очка в домашних матчах АПЛ. Самый низкий показатель с сезона-2020/21: тогда заняли второе место в лиге, но на домашней арене набрали всего 31 очко.

Рекордная посещаемость арены – не на матче «МЮ». В 1939-м «Вулверхэмптон» и «Гримсби Таун» сыграли здесь полуфинал Кубка Англии – пришли 76 962 зрителя.

«Джузеппе Меацца» («Интер», Италия) – 1 383 926

На легендарном «Сан-Сиро» сыграли четыре финала Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Но лишь один раз – была миланская команда. В 1965-м именно «Интер» участвовал в первом финале еврокубка на стадионе: победили «Бенфику» (1:0).

Стадион больше известен как «Сан-Сиро», имя предпочитают фанаты «Милана», но именно «Интеру» в прошлом сезоне удавалось лучше привлекать болельщиков на трибуны. В среднем на их матчах арена заполнялась на 91%, а на играх «россонери» – на 87%.

«Сигнал Идуна Парк» («Боруссия Дортмунд», Германия) – 1 382 190

«Сигнал Идуна Парк» – крупнейший стадион Германии. «Боруссия» в начале нулевых была не в силах содержать арену самостоятельно, и ради финансовой стабильности продала нейминг немецкой страховой компании.

«Боруссия» в ЛЧ-2023/24 ни разу не проиграла дома. Ни «ПСЖ», ни «Милан», ни «Атлетико» не смогли победить в Дортмунде – в том числе благодаря этому «шмели» вышли в финал.

«Сантьяго Бернабеу» («Реал Мадрид», Испания) – 1 369 162

Совсем недавно арену реконструировали: полностью трибуны открылись именно в прошлом сезоне. Флорентино Перес не хотел отставать от «ПСЖ» и «Ман Сити», поэтому реализовал проект на 1,15 млрд евро. Клуб взял несколько кредитов – полностью расплатятся лишь к 2049-му.

У мадридских команд, «Атлетико» и «Реала», в прошлом сезоне самый низкий процент заполняемости арены среди тех, кто собрал больше миллиона. На «Сантьяго Бернабеу» и «Цивитас Метрополитано» трибуны – в среднем по 84%.

«Сан-Сиро» («Милан», Италия) – 1 319 754

«Сан-Сиро» или «Джузеппе Меацца» – единственный стадион, попавший в список дважды. Несколько лет назад ходили слухи о сносе, но пока власти города против разрушения. Обсуждаются проекты строительства отдельных арен для «Милана» и «Интера».

В сезоне-23/24 все миланские дерби «Милан» проиграл – 2:7 по сумме от «Интера» это больно. 

«Альянц Арена» («Бавария», Германия) – 1 275 000

Изначально арена была домом обоих мюнхенских клубов, открывал ее как раз «Мюнхен 1860»: в мае 2005-го сыграли с «Нюрнбергом». Только в 2007-м «Бавария» выкупила долю соседей и стала владеть ареной единолично – спасли этим «Мюнхен 1860» от банкротства.

Бундеслига-23/24 стала самой неудачной для «Баварии» за долгое время: не чемпионы, проиграли «Дер-Класикер» впервые за пять лет, причем именно дома. «Боруссия Д» не побеждала на «Альянц Арене» с кубкового финала в 2017-м.

«Стадио Олимпико» («Рома», Италия) – 1 196 429

Главную арену Рима перестроили после Второй мировой и открыли в 1953-м. Объект называли «Стадионом Ста тысяч» – ожидали, что он столько будет вмещать. Но в реальности оказалось всего 72 698 мест. С тех времен стадион –  еще и дом для обеих римских команд. На «Рому» ходят охотнее, последний раз «Лацио» обгонял соседей по посещаемости еще в 1977-м.     

После прихода тренером Даниэле де Росси «Рома» выигрывала все матчи дома – до встречи с «Болоньей» в апреле. Команда Тьяго Мотты обыграла римлян 3:1 и оторвалась в таблице – в итоге сенсационно попала в ЛЧ.

«Олимпийский стадион» («Вест Хэм», Англия) – 1 188 818

Арену построили к 2012-м к лондонской Олимпиаде. После Игр за объект боролись множество спортивных организаций, из футбольных клубов – «Лейтон Ориент», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Ближе всех к стадиону расположен «Лейтон Ориент», однако городские власти сразу отдавали предпочтение «молотобойцам». «Тоттенхэм» и «Лейтон» пытались объединить усилия, но безуспешно. С 2016-го здесь играет именно «Вест Хэм». Их старенький дом – «Аптон Парк» – теперь разрушен, на его месте построены жилые помещения.

«Вест Хэм» плохо играл дома с другими командами из Лондона. «Арсеналу», например, проиграли со счетом 0:6. Обыграть смогли лишь «Брентфорд» (4:2) и «Челси» (3:1).

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм», Англия) – 1 167 725

Самая новая арена в списке. Открыт в 2019-м, частично построен на месте старого стадиона «шпор» – «Уайт Харт Лейн».

Именно здесь прошел один из,самых зрелищных матчей АПЛ-23/24 – «Тоттенхэм» – «Челси» (1:4). Хет-трик Николаса Джексона, очередной пенальти забил Коул Палмер, два удаления у «шпор» и линия защиты, которую Эндж Постекоглу задрал почти до середины поля.

«Эмирейтс» («Арсенал», Англия) – 1 144 488

Самый маленький стадион в рейтинге. Вместимость арены «Арсенала» – всего 60 704 человека. На «Хайбери» было еще меньше, 38 419 мест. «Канониры» переехали на «Эмирейтс» в 2006-м, а в 2007-м на месте старого стадиона был построен жилой комплекс. Но память о легендарной арене сохраняется до сих пор – на «Эмирейтс» находятся часы, служившие на «Хайбери» более 70 лет. 

Из-за небольшой вместимости «Эмирейтс», чтобы пробивать миллион, должен показывать почти стопроцентную заполняемость. «Арсеналу» удается. С ними наравне по максимальному использованию арены «Баварии» и «Боруссии» Д. 

«Цивитас Метрополитано» («Атлетико Мадрид», Испания) – 1 123 303

Построен на месте стадиона «Ла Пейнета», который был заложен в 1990-м. Старая арена создавалась для проведения чемпионата мира по легкой атлетике-1997, но заявку в итоге выиграли Афины, а не Мадрид. «Ла Пейнета» оказался не нужен, и в 2004-м объект закрыли. С 2013-го на его месте «Атлетико» четыре года строил свой новый домашний стадион. Сначала он назывался «Ванда Метрополитано», с 2022-го место в названии выкуплено агентством недвижимости Civitas Pacensis.

В Ла Лиге-23/24 «Атлетико» нанес единственное поражение «Реалу» – в дерби на своем поле 3:1 с дублем Альваро Мораты. 

«Селтик Парк» («Селтик», Шотландия) – 1 117 712

Самая посещаемая арена Европы за пределами топ-5 лиг, к тому же одна из старейших в списке. Открыта еще в 1892-м, через сто лет ее реконструировали.

«Селтик» неплохо бился с соперниками в ЛЧ на своем поле: обыграли прямых конкурентов за выход в Лигу Европы – «Фейеноорд» (2:1), выстояли против фаворитов группы – «Атлетико» (2:2). Но этих четырех очков не хватило, закончили группу последними.

«Энфилд» («Ливерпуль», Англия) – 1 060 362

12 лет назад «Ливерпуль» мог переехать – вместо «Энфилда» к 2012-му планировали построить новенький «Стэнли Парк». Реконструкция старой арены оказалась значительно дешевле, и «Ливерпуль» остался дома.

В сезоне-23/24 «Энфилд» уже не был настолько неприступным, как в годы заряженного Юргена Клоппа. Например, здесь разгромно проиграли «Аталанте» (0:3) и попрощались с мечтами о квадрупле.

«Фелтинс-Арена» («Шальке 04», Германия) – 1 045 351

Самый неожиданный участник списка. Даже во второй Бундеслиге «Шальке» умудряется собирать около миллиона человек на домашних матчах. Больше «Ювентуса», «ПСЖ» и «Челси». Причина проста – клуб продолжает владеть одним из лучших стадионов в Европе. На «Фельтинс-Арене» даже проходил финал Лиги чемпионов – тот самый парадоксальный матч «Порту» – «Монако» (3:0).

Даже во второй Бундеслиге у «Шальке» проблемы: заняли только десятое место. Дома играют гораздо лучше – набрали в Гельзенкирхене 72% очков.

«Оранж Велодром» – («Марсель», Франция) – 1 033 580

Самый большой клубный футбольный стадион Франции. Вместимость здесь на 20 тысяч больше, чем на «Парк де Пренс» у «ПСЖ». Изначально задумывался как место, где можно проводить соревнования по футболу и велоспорту – отсюда и название. Однако с 1980-х велодорожек на арене нет.

В ЛЕ-2023/24 «Марсель» дошел до полуфинала, хотя ни разу не выиграл в плей-офф на выезде: «Шахтер», «Вильярреал» и «Бенфику» прошли за счет домашних побед. Только «Аталанту» у себя не обыграли, ничьей для финала не хватило.

«Этихад Стэдиум» («Манчестер Сити», Англия) – 1 013 395

Арену построили еще до прихода в клуб денег с Ближнего Востока: открыли в 2003-м, когда «Ман Сити» заканчивал первый сезон в АПЛ после возвращения из Чемпионшипа. Владелец стадиона – не клуб, а город, но аренда оформлена аж на 250 лет. 

«Этихад» наконец-то стал настоящим домом для «Сити» – теперь «горожане» могут забыть о шутках про «Эмптихад» и небольшой поддержке от родных фанатов. «Сити» почти не проигрывает дома: в сезоне-23/24 – только «Реалу» в серии пенальти четвертьфинала ЛЧ.

«Ривер Плейт» – самый посещаемый клуб мира. 80+ тысяч даже на аутсайдерах

Фото: Gettyimages.ru/Barrington Coombs, Marco Luzzani, Chris Ricco, David Ramos, Michael Regan, David Ramos, Julian Finney, Paolo Bruno, Alex Livesey, Steve Welsh, Julian Finney, Christof Koepsel, Charlie Crowhurst

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