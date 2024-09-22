Комедия в матче «Эвертона» и «Лестера»: Пикфорд повис на сетке ворот, пока бодался с Варди

В какой-то момент матч «Лестер» — «Эвертон» превратился в комедию, когда Джордан Пикфорд и Джейми Варди столкнулись друг с другом.

Мяч едва не залетел в ворота после удара Варди, но Пикфорд отразил его почти на линии ворот.

Варди, который хотел добить головой, не смог вовремя остановиться:

Оба игрока улыбались после эпизода. Фаны тоже в восторге:

«Бой Варди против Пикфорда — это как английское Эль Классико»

«Можно прифотошопить их лица к любой фотографии, на которой кто-то грабит людей»

«Почему Пикфорд решил зависнуть в воздухе»

«Это было похоже на FIFA».