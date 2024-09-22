Комедия в матче «Эвертона» и «Лестера»: Пикфорд повис на сетке ворот, пока бодался с Варди
В какой-то момент матч «Лестер» — «Эвертон» превратился в комедию, когда Джордан Пикфорд и Джейми Варди столкнулись друг с другом.
Мяч едва не залетел в ворота после удара Варди, но Пикфорд отразил его почти на линии ворот.
Варди, который хотел добить головой, не смог вовремя остановиться:
Оба игрока улыбались после эпизода. Фаны тоже в восторге:
«Бой Варди против Пикфорда — это как английское Эль Классико»
«Можно прифотошопить их лица к любой фотографии, на которой кто-то грабит людей»
«Почему Пикфорд решил зависнуть в воздухе»
«Это было похоже на FIFA».