Как мыслит и работает тренер «Брайтона» – самый молодой в истории АПЛ

Любовь Курчавова – о 31-летнем Фабиане Хюрцелере.

Еще подростком Фабиан Хюрцелер составил карьерный план: стать звездным центральным полузащитником и играть в «Баварии». Правда, таланта хватило лишь на второй немецкий дивизион.

Тогда Хюрцелер пошел иным путем и стал тренером – одним из самых молодым в истории Германии. Ему было всего 29, когда он возглавил «Санкт-Паули».

Спустя два года Фабиан обновил рекорд и в АПЛ: после ухода Роберто Де Дзерби принял «Брайтон» и стал самым молодым тренером в истории лиги (моложе был лишь Райан Мэйсон, который в 29 лет и 312 дней временно подхватил «Тоттенхэм» после отставки Жозе Моуринью).

Вы точно услышите еще много разговоров о возрасте Хюрцелера. Хотя бы потому, что он на семь лет младше Кирана Маккенны – второго в рейтинге самых молодых тренеров сезона в АПЛ.

На старте «Брайтон» не проигрывает: к победам над «Эвертоном» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (2:1), «Кроули» (4:0) и «Вулверхэмптоном» (3:2) добавили ничьи против «Арсенала» (1:1) и «Ипсвича» (0:0).

Хюрцелер сходу получил приз лучшему тренеру августа в АПЛ. Конечно, это самый молодой обладатель награды в истории.

Ниже – портрет тренера, который добрался до АПЛ за два года самостоятельной работы.

Трудолюбие, дисциплина и пунктуальность – главные уроки Хюрцелера из семьи

Фабиан родился в американском Хьюстоне в семье швейцарца и немки. Помимо него, у них еще две дочери и сын.

Когда Фабиану было три, семья переехала в Мюнхен, где папа, работавший стоматологом, вел практику. Каждую зиму Хюрцелеры приезжали в Швейцарию, чтобы навестить родственников, и катались на лыжах на горе Якобсхорн. Сестры Фабиана сделали карьеру в США: фитнес и управленческий консалтинг. Младший брат стал пилотом в авиакомпании Lufthansa.

«Моим родителям ничего не досталось по факту рождения – они на все зарабатывали сами, – рассказывал Хюрцелер. – Вне зависимости от погоды, папа садился на велосипед каждый день в 6:30 утра, ехал на работу и возвращался в восемь или девять вечера.

Нас с сестрами и братом не баловали, учили реалистично смотреть на вещи и ничего не давали просто так. Нам не просто рассказывали о таких ценностях, как упорный труд, страсть, дисциплина и уважение. Их нам демонстрировали».

Еще один важный урок от отца – нужно быть пунктуальным. Теперь Фабиан ждет этого и от игроков. «Ненавижу, когда люди непунктуальны, – рассказывал Хюрцелер. – Не приму опоздание даже на минуту или две. Здесь речь об уважении. Это один из швейцарских моментов, сильно повлиявших на меня. Швейцарские часы всегда точны. Я перенял это у отца: дисциплина, постоянная работа. Если твое дело – твоя страсть, ты можешь трудиться с наслаждением. И тогда на работу приходишь с радостью».

Хюрцелер мечтал играть, но уже в 23 понял, что не станет топом. Тогда началась его тренерская карьера

В детстве Хюрцелер работал над техникой как мог. В ход шли футбольный и теннисный мячи вместе с мячами для гольфа. В академии «Баварии» Фабиан поиграл с Эмре Джаном под руководством Германа Хуммельса (отца Матса) и забил 3 гола в 36 матчах за вторую команду. За сборную Германии разных возрастов он провел 21 матч.

Никаких вечеринок – только дисциплина и полная концентрация на футболе. Но этого было мало – в основу «Баварии» Хюрцелера не позвали. Зато там Фабиан впитал принципы, которые теперь использует в тренерской работе.

«Я провел 10 лет в «Баварии», поэтому желание владеть мячом и диктовать условия игры – в моей ДНК, – говорил Хюрцелер. – Эта вера – внутри. Но во втором дивизионе я столькому научился… Это куда масштабнее, чем просто забросы за спину и стандарты или необходимость интенсивно действовать против соперника, владеющего мячом. Нужно уметь обороняться и низко, и высоко».

Фабиан пытался перезапустить карьеру в «Хоффенхайме» и «Мюнхене 1860», но и там выше вторых команд не поднялся: 5 голов в 29 матчах и 2 мяча в 45 играх.

В 23 Фабиан признал, что не тянет, и стал играющим тренером в «Пипинсриде» – клубе пятого немецкого дивизиона, базирующегося в церковном приходе численностью около пятисот человек. Чтобы зарабатывать на жизнь, Фабиан нашел еще одну работу – стал агентом по продаже живописи. Продавал даже картины Герхарда Рихтера – самого дорогого и успешного немецкого современного художника.

«Тогда я научился брать на себя ответственность», – считает Хюрцелер.

В «Пипинсриде» Фабиан задержался – работал с 2016-го по 2020-й и сыграл за это время 87 матчей, в которых забил три гола. Уже там склонность Хюрцелера к тренерству стала очевидна – в клубе отмечали его умение четко доносить идеи до игроков. И это несмотря на то, что у самого Фабиана были проблемы с дисциплиной на поле. «Я был по-настоящему вспыльчивым», – подтверждал он.

Последним клубом в игровой карьере Хюрцелера стал любительский «Аймсбюттель» из Гамбурга. Там с 2020-го по 2022-й Фабиан сыграл 14 раз и забил два мяча. К тому моменту Хюрцелер уже окончил тренерские курсы и с 2020-го работал ассистентом Тимо Шульца в «Санкт-Паули» – отвечал за видеоанализ соперника.

Чего Хюрцелер добился с «Санкт-Паули»

Зимой 2022-го «Санкт-Паули» валился: только благодаря разнице мячей ушел на паузу из-за чемпионата мира не в зоне вылета. При Шульце команда добивалась локальных успехов: в 2021-м стала осенним чемпионом второго немецкого дивизиона, в январе 2022-го выбила «Дортмунд» из Кубка Германии. Но не вышла в Бундеслигу, став пятой и угодив в жесточайший спад, который никак не заканчивался.

Итог: 4 победы в 17 матчах на старте сезона-2022/23.

Эта серия стоила работы Шульцу – легенде «Санкт-Паули», который отдал клубу почти 20 лет. Фанаты решение поддержали.

Исполняющим обязанности тренера стал 29-летний Хюрцелер, который с 2020-го ассистировал Шульцу. Непростой момент, но они остались на связи, а после одной из побед Шульц даже поздравил Хюрцелера.

Победы в десяти стартовых матчах – как вам? И ведь каких-то невероятных изменений не было: состав почти не поменялся. Но было видно, что изменилась атмосфера и на поле, и внутри команды. Косметические правки Хюрцелер все-таки внес: например, теперь тренировки чаще проходили по утрам, а не по вечерам.

В итоге «Санкт-Паули», который совсем недавно был близок к вылету, остановился в шести очках от выхода в Бундеслигу. Очевидный прогресс.

В следующем сезоне случилось то, чего все ждали: «Санкт-Паули» вышел в элиту – впервые за 13 лет. И не просто вышел, а стал самой бьющей командой второго дивизиона, при этом пропустил меньше всех – 36 голов в 34 матчах.

Хюрцелер уверен: возраст – не проблема. Считает, что молодость может стать преимуществом

Фабиан не опасается за авторитет. «У меня хорошие отношения с футболистами – я говорю на их языке», – рассказывал Хюрцелер SRF1.

Став главным в «Санкт-Паули», Фабиан поговорил с командой.

«На первой встрече я сказал, что не изменюсь и останусь прежним Фабианом, – вспоминал тренер в интервью The Athletic. – Но попросил принять факт, что мне предстоят сложные, а еще болезненные решения.

Нередко что-то меняется в том, как ты общаешься с командой. Я сказал себе: «Окей, теперь я дружелюбная власть». Я молод, некоторые игроки могут быть старше, поэтому не буду кричать на них и относиться, как к детям.

Мы на одном уровне, и я хочу убеждать игроков через идеи и свой тяжелый труд».

Отдельно Хюрцелер пообщался с лидерами «Сказал им: «Понимаю, что это ощущается странно», – рассказывал Фабиан. – Но я открыто подошел к вопросу. Я хотел выслушать их, узнать, что они думают, и поговорить».

Яркий пример успешной работы Хюрцелера с отдельными игроками – Дапо Афолаян, который до перехода в «Санкт-Паули» зимой 2023-го играл за «Болтон» в третьем английском дивизионе. «Только поговорив с тренером, я все решил, – вспоминал Афолаян для Sky Sports. – Он рассказал, как хочет меня использовать, и объяснил, какой видит игру команды».

За полгода в «Санкт-Паули» Афолаян выбил 10+3, в том числе – дубль в матче, который вывел команду в Бундеслигу.

Узнаем Хюрцелера ближе через монолог игрока, который был капитаном его «Санкт-Паули». И младше всего на неделю

Джексон Ирвин пришел в «Санкт-Паули» за 17 месяцев до того, как Хюрцелер возглавил команду, и при Фабиане стал капитаном.

Когда Хюрцелер взял «Брайтон», The Athletic попросил Ирвина составить портрет тренера, с которым у них всего девять дней разницы – обоим 31 год.

● «Главное для него – концентрация на деталях. Это самый ориентированный на детали тренер из всех, с кем я работал за 15 лет карьеры. Каждое действие, каждая тренировка, каждый аспект дня ориентирован на понимание принципов игры и характерных черт, деталей относительно расположения на поле. Это касается каждого».

● «Мы смотрели много матчей других команд, постоянно анализировали разные стили. Кстати, «Брайтон» – в том числе. Хюрцелер – большой поклонник Бьелсы. С точки зрения интенсивности и внимания к деталям их стили похожи.

Были команды, которые регулярно появлялись в подборках видео. Мы много смотрели, как «Брайтон» строит атаки. Когда речь шла об обороне после потери, мы изучали «Арсенал» и «Манчестер Сити».

● «С ассистентами обычно складываются близкие отношения. На раннем этапе работы Фаби очень быстро установил границу между отношениями, которые у него были с игроками раньше, и перешел к роли главного тренера. Ему удалось сохранить доверие и близость, а также провести черту, в которой нуждается любой главный тренер. Меня это очень впечатлило – особенно в исполнении человека, который старше меня на неделю. У него были сложные обстоятельства, но я сразу понял эти изменения.

Главное – это изменение уровня требований. Да, Тимо Шульц отлично ладил с командой и создавал позитивную атмосферу, но при Хюрцелере мы сделали шаг в ином направлении с точки зрения интенсивности. Фаби с ума сходит по тренировкам. Для него это важнейший аспект – «ты играешь так, как тренируешься».

Было сложно. Не по-клопповски: постоянное давление, требования, желание извлечь максимум. Веселились мы всего несколько раз за сезон. Фаби считает, что весело становится, когда добиваешься успеха, прогрессируешь. Даже в моменты, когда мы веселились, он не упускал возможности пояснить какой-то принцип».

● «Возможно, это самый огненный тренер из тех, с кем я работал. Мы похожи: очень эмоциональны, когда дело касается футбола. Он многое в это вкладывает. Не всегда это связано с нашими плохими решениями на поле. Иногда – с тем, что он ясно себе представляет то, что хотел бы видеть. Когда что-то идет не так, как он хотел, это видно по его языку тела и жестам».

***

На первой пресс-конференции в «Брайтоне» Хюрцелера спросили, играет ли он в плейстейшн. «Никогда, потому что у меня нет приставки», – сказал он. И продолжил: «Понимаю: мой возраст – громкая тема. Могу сказать, что я молодой человек, но не молодой тренер».

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Фото: Gettyimages.ru /Nadine Rupp/Bongarts, Ralph Orlowski/Bongarts, Mario Vedder/Bongarts, Bryn Lennon, Selim Sudheimer, Stuart Franklin; East News /MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP; IMAGO/Roberto Seidel, Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press