Тренер месяца в АПЛ – 31-летний. Угадайте: он старше Салаха? А Кокорина?

Тест про молодого Фабиана Хюрцелера из «Брайтона».

Лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге признали Фабиана Хюрцелера из «Брайтона». Он только приехал из «Санкт-Паули» – и сразу обыграл «Эвертон» с «МЮ», сделал ничью с «Арсеналом».

Еще больше впечатляет возраст Хюрцелера: немецкому тренеру 31 год. Он родился 26 февраля 1993-го. Сможете отгадать, кто старше – он или звезда футбола? Отвечайте на вопросы и хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

Топовое фото: IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press