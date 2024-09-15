Тренер месяца в АПЛ – 31-летний. Угадайте: он старше Салаха? А Кокорина?
Тест про молодого Фабиана Хюрцелера из «Брайтона».
Лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге признали Фабиана Хюрцелера из «Брайтона». Он только приехал из «Санкт-Паули» – и сразу обыграл «Эвертон» с «МЮ», сделал ничью с «Арсеналом».
Еще больше впечатляет возраст Хюрцелера: немецкому тренеру 31 год. Он родился 26 февраля 1993-го. Сможете отгадать, кто старше – он или звезда футбола? Отвечайте на вопросы и хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!
Топовое фото: IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press
Хороший результат!
Даже Пеп и Клопп восхищаются
Хороший результат!
Даже Пеп и Клопп восхищаются
А Джеймс Милнер до сих играет вроде бы?
Это ж на сколько лет он старше Хюрцелера?
Лет на 7,наверное...