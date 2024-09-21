Все коэффициенты на «Золотой мяч». Ямаль уже в топ-5 и выше Мбаппе, Беллингем – третий

Церемония вручения «Золотого мяча» в этом году обещает стать одной из самых захватывающих. Впервые с 2010 года среди номинантов нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.

А вот 17-летний Ламин Ямаль, хотя и не является фаворитом, уже в элитном списке. По версии букмекерского портала Boomerang, он идет пятым претендентом с коэффициентом 35, уступая лишь Винисиусу, Родри, Джуду Беллингему и Дани Карвахалю.

«Золотой мяч» в этом году пройдет в Париже, 28 октября. Шорт-лист выглядит так:

Вратари: Эмилиано Мартинес.

Защитники: Рубен Диаш, Матс Хуммельс, Дани Карвахаль, Вильям Салиба, Антонио Рюдигер, Алекс Гримальдо.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Фил Фоден, Гранит Джака, Тони Кроос, Дани Ольмо, Флориан Виртц, Мартин Эдегор, Родри, Деклан Райс, Витинья, Коул Палмер, Хакан Чалханоглу.

Форварды: Эрлинг Холанд, Нико Уильямс, Артем Довбик, Винисиус, Харри Кейн, Букайо Сака, Ламин Ямаль, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе.