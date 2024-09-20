Неймар назвал бразильца круче Эндрика. Следующим летом этот вундеркинд приедет в Европу

Этим летом Эндрик приехал из «Палмейраса» и присоединился к «Мадриду». Юный бразилец уже забил первый гол в Ла Лиге, дебютировал в Лиге чемпионов и огорчил «Штутгарт».

Эндрика часто считают одним из самых больших талантов в мировом футболе, и ему прочат будущее доминирование в этом виде спорта наряду с молодым игроком «Барселоны» Ламином Ямалем.

Однако есть еще один игрок, который в ближайшее время может не просто сравняться, но и превзойти форварда «Мадрида». О нем в одном из интервью сказал игрок «Аль-Хилаля» Неймар.

«Я думаю, что Эстеван из «Палмейраса» − большой талант, который стремительно развивается в бразильском футболе. Думаю, он станет гением».

Ему всего семнадцать лет и следующим летом он станет игроком «Челси». «Палмейрас» уже продал футболиста в Лондон за 28 млн фунтов.

17-летний Эстевао присоединится к «Челси» следующим летом после того, как «Палмейрас» заключил сделку по его подписанию за 28 миллионов фунтов стерлингов.

Еще дальше в оценке пошел экс-хавбек «Мидлсбро» и чемпион мира 1994 года Бранко. Он назвал Эстевана величайшим после Неймара.

«Прошло много времени с тех пор, как у нас были такие талантливые дети. В Бразилии выросло потрясающее поколение. Бразилия 2026 года будет очень сильной. Эстеван для меня, при всем уважении к остальным, это нечто серьезное, то, что я никогда не говорил, но собираюсь сказать: он величайший рожденный в Бразилии игрок, которого я видел после Неймара. Его потолок немного выше».