«Извините, но нам не дают построить новый стадион». Болельщики в шоке от туалета на домашней арене «Брюгге»

В среду чемпион Бельгии «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов принял на домашнем стадионе «Ян Брейдель» «Дортмунд». Бельгийцы выглядели солидно, но в концовке игры сдались под напором более сильного соперника − 0:3. Все мячи залетели в ворота после 76-й минуты.

Болельщики немецкого клуба не сильно впечатлились игрой своей команды, но уехали под впечатлениями от туалета на «Ян Брейдель». Фотографии появились в соцсетях в большом количестве, причем некоторые фанаты даже отмечали «Брюгге».

«Кстати, туалет на вашем стадионе − это позорище», − написал один из болельщиков «Дортмунда».

«Это искусство», − добавил другой и прикрепил еще одно фото, но уже из «кабинки».

Ничего не напоминает? Да это же знаменитый туалет из Counter Strike 1.6, а именно с карты ar_pool_day. Только слегка потрепанный временем.

Болельщики «Брюгге» уже извинились перед немецкими гостями. Вот что они написали в комментариях, прикрепив фото: «Извините, мы уже 15 лет пытаемся построить новый стадион, но 10 жителей запретили нам это делать».

Последние несколько лет клуб действительно пытается снести старый «Ян Брейдель» (построен в 1975 году) и построить на его месте современную арену. В планах не только увеличить вместимость, но и возвести огромную трибуну на 12,5 тысяч мест. Причем при проектировании вдохновлялись знаменитой Yellow Wall − символом дортмундской арены «Вестфалленштадион». Видимо пока планы отложены из-за недовольства некоторых местных жителей.