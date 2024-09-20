Гвардиола потратил 1,5 млрд евро за 8 лет. Но нечего удивляться – вот какой у него был первый состав
Пеп Гвардиола приехал в «Манчестер Сити» в 2016 году. Испанец изменил статус клуба – его команду считают лучшей в мире. Правда, состав менялся несколько раз – особенно часто обновлялась защита. До Эдерсона, Уокера и Диаша в «Сити» были совсем другие «звезды».
Да, вот таким был первый состав Пепа.
С таким составом бороться за титулы непросто. Владельцы клуба все понимали, поэтому не жалели денег. С 2016-го Гвардиола подписал игроков на 1,5 млрд евро – ни один тренер в мире не тратил столько же за это время.
Во-вторых, нужен какой состав, чтобы было просто что ли?