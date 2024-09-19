Футболисты собираются объявить бойкот перегруженному календарю. Вот 15 игроков, которые реально могут жаловаться на количество игр
В последнюю неделю вновь активизировались разговоры о том, что современные футболисты проводят за сезон слишком много матчей. Если раньше инициаторами этого выступали тренеры, то теперь заговорили сами игроки.
Параллельно с их словами появилась инфографика, которая показывает, кто из футболистов провел больше всего матчей за сборную и клуб в прошлом сезоне.
На первом месте − центрфорвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. В прошлом сезоне он играл за «Манчестер Сити» и провел за клуб и сборную Аргентины ошеломляющие 75 матчей.
Бывший одноклубник Альвареса Фил Фоден занимает второе место с 72 сыгранными матчами. То же самое касается игроков «Ливерпуля» Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса.
Даже игроки, занимающие нижние строчки списка, провели до 69 матчей за сезон.
Революционеры определенно правы: количества игр стало слишком много. А в этом году их будет еще больше, так как кроме летнего Евро добавится расширенный формат Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира.