💥 США в восторге от Миранчука. Даже сайт MLS пишет, что россиянин затмил Месси 🤯

Алексей Миранчук наконец-то встретился на поле с Лионелем Месси! Но кто бы несколько лет назад мог подумать, что это случится аж в МЛС?

И тем не менее. «Атланта Юнайтед» принимала дома «Интер Майами». А во втором тайме Миранчук положил шедевр, сравняв счет и поставив точку в этом матче.

Сегодня в соцсетях Алексей - герой. Поджигает даже сайт MLS со словами «Миранчук затмил Месси».

А вот «Миранчук спас «Атланту» в матче с «Интером».

💭 «Просто нереальный выстрел».

💭 «ГОЛАСОООО!!! Первый мяч самого дорогого подписания в истории».

💭 «Помните русского полузащитника, которого подписали летом? Вот он и забил! Команде Лионеля Месси!»

💭 «Какой бэнгер!».

💭 «Я увидел Месси и гол Миранчука за одну ночь! Ох!»

Миранчук положил красоту на глазах Месси. А когда-то Лео поздравлял Лешу с призом в РПЛ