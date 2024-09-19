💥 США в восторге от Миранчука. Даже сайт MLS пишет, что россиянин затмил Месси 🤯
Алексей Миранчук наконец-то встретился на поле с Лионелем Месси! Но кто бы несколько лет назад мог подумать, что это случится аж в МЛС?
И тем не менее. «Атланта Юнайтед» принимала дома «Интер Майами». А во втором тайме Миранчук положил шедевр, сравняв счет и поставив точку в этом матче.
Сегодня в соцсетях Алексей - герой. Поджигает даже сайт MLS со словами «Миранчук затмил Месси».
А вот «Миранчук спас «Атланту» в матче с «Интером».
💭 «Просто нереальный выстрел».
💭 «ГОЛАСОООО!!! Первый мяч самого дорогого подписания в истории».
💭 «Помните русского полузащитника, которого подписали летом? Вот он и забил! Команде Лионеля Месси!»
💭 «Какой бэнгер!».
💭 «Я увидел Месси и гол Миранчука за одну ночь! Ох!»
Миранчук положил красоту на глазах Месси. А когда-то Лео поздравлял Лешу с призом в РПЛ