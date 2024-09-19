Миранчук положил красоту на глазах Месси. А когда-то Лео поздравлял Лешу с призом в РПЛ

Алексей Миранчук забил свой первый гол в МЛС и помог «Атланте Юнайтед» вырвать ничью у звездного «Интер Майами». Россиянин забил на 84-й минуте, для него встреча с командой Месси стала четвертой игрой в США

Сам Лео появился на поле на 60-й минуте – это вторая игра аргентинца после травмы. Он не смог отметиться результативными действиями в матче с «Атлантой Юнайтед».

Почти 10 лет назад Месси поздравлял Миранчука с призом в чемпионате России. Аргентинец написал в фейсбуке: «Алексей Миранчук – лучший молодой игрок года в России!»

В 2015 году adidas устроил масштабный проект под названием «Команда Месси». Для Лео были выпущены специальные бутсы, их получили 10 молодых игроков из разных стран. Перспективных и талантливых футболистов для участия в проекте выбирал лично Лионель.

За карьерным ростом игроков следил adidas, об их успехах отчитывались официальные аккаунты «Команды Месси». Алексей попал в список избранных и, пожалуй, сумел реализоваться лучше остальных. Из десятки игроков, выбранных Лионелем, с россиянином соперничает лишь Тимо Вернер.

Чего ждете от Миранчука в МЛС?