За карьеру Месси лишь раз просил футболку у другого футболиста. Лео сделал исключения для настоящей легенды

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси играл в одной команде со многими великими футболистами, но еще большее их количество противостояло ему на футбольном поле. Так сложилось, что аргентинец обменивался футболками, но сам их не просил. Исключение Месси сделал только для одного игрока.

Вот что рассказывал Лионель в разговоре с TyC Sports: «Я не прошу футболки. Обычно обмениваюсь ими, но однажды попросил ее у Зидана. Если какой-то аргентинец хочет мою, я меняюсь с ним, но пока никто не просит, я первым не подойду».

После перехода в «Интер Майами» Месси также рассказал, где хранит все футболки, которые получил во время игровой карьеры.

«Все они хранятся у меня дома, в Барселоне, где у меня есть все важные карьерные сувениры. Я просто обмениваюсь ими с тем, кто оказывается рядом в моменте. Мне много раз доводилось играть против команд с аргентинскими игроками, и обычно обменивался с ними, но я также менялся с теми футболистами из Европы, которых знал раньше. Всегда приятно меняться майками с друзьями».