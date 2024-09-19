Кресло за 3 000 фунтов — один из секретов успеха «Ман Сити». Вот зачем оно нужно

В футболе появляются новые турниры, привычные соревнования меняются – все это приводит к увеличению количества игр. В этом сезоне футболисты «Манчестер Сити» теоретически могут провести 83 матча! В таких условиях клубы должны заботиться о здоровье игроков.

Важную роль играет восстановление после матчей, в «Сити» этому аспекту уделяется большое внимание. На базе «горожан» установлены современные криокамеры, которые действуют гораздо эффективнее классических ледяных ванн.

«Сити» закупился креслами с функцией невесомости и мультисенсорной звуковой вибротерапии: устройства разработаны для снижения любых дополнительных нагрузок на организм.

Кресла буквально позволяют почувствовать звук, благодаря вибрациями, распространяющимся по всему телу – от спины до икр. Такой «музыкальный массаж» оказывает успокаивающее и восстанавливающие воздействие на футболистов.

Одно кресло обойдется в 3 000 фунтов стерлингов. А выглядит вполне обычно.

Хотели бы себе домой такой агрегат?

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