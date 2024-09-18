Родри собрал идеального полузащитника. Хавбек «Сити» выбрал игрока «МЮ» и «Ливерпуля»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри, которого называют одним из основных претендентов на «Золотой мяч» этого года, пришел в гости к ESPN и собрал идеального хавбека.

Задача была довольно простой: ему дали восемь качеств, которые нужны для топового игрока этой позиции, а испанцу нужно было назвать игрока, у кого они развиты на максимальном уровне.

И так, что у нас вышло: пасы − Серджи Бускетс, видение поля − Хави, работоспособность − Каземиро, скиллы − Иньеста, техника − Кевин Де Брюйне, ментальность − Стивен Джеррард, футбольный интеллект − Серджи Бускетс, креативность − Хаби Алонсо.

А как вам такой идеальный хавбек от Родри? Пишите в комментариях.