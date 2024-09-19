Еще недавно он забивал 20+ во Франции, а теперь он алкоголик, с обвинениями в сексуальном насилии

Бывший нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер уже давно потерял статус подающего надежды и погряз в скандалах.

Недавно Бен-Йедер признался в том, что он алкоголик, после обвинений в сексуальном насилии - он совершил половой акт перед молодой женщиной 2001 года рождения в своей машине, будучи пьяным.

Сообщается, что 34-летний бывший нападающий «Севильи» и «Монако» должен предстать перед судом по обвинению в сексуальном насилии 15 октября после ареста в начале этого месяца в Кап-д'Ай, недалеко от Ниццы.

Сейчас Бен-Йеддер находится под строгим судебным контролем: ему запрещено покидать Приморские Альпы, выходить на улицу с 8 часов вечера до 6 часов утра, посещать питейные заведения и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой.

Сообщается, что футболист посещает общество анонимных алкоголиков в надежде вылечиться.

В августе 2023 года экс-капитана «Монако» уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

На фоне всех этих скандалов 25 мая 2024 года было объявлено, что «Монако» не будет продолжать сотрудничество с Бен-Йеддером по окончании его контракта (30 июня 2024 года) после пяти сезонов. Он покинул клуб, забив 118 голов в 201 матче.

За сборную Франции последний раз футболист выступал в июне 2022 года.