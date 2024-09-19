«Когда он проигрывает, с ним лучше не говорить»: Тибо Куртуа назвал главного ворчуна в «Мадриде»

«Мадриду» пришлось тяжко в матче против «Штутгарта» – особенно в первой половине встречи. К счастью, во втором тайме «сливочные» сумели вырвать победу.

Отрицательный результат бы особенно расстроил Карвахаля, ведь, как оказалось, в команде Анчелотти он главный ворчун.

Когда Тибо Куртуа попросили рассказать, кто в «Мадриде» больше остальных любит поворчать, бельгиец вспомнил о капитане:

«Наверное, это Карвахаль, хотя все зависит от обстоятельств. Когда мы играем тренировочные матчи, Дани из тех, кто любит подразнить. Когда он выигрывает, то начинает дразнить соперника еще больше. А вот когда он уступает, то с ним лучше даже не говорить!

Думаю, это своего рода менталитет победителя. Когда ты допускаешь одну ошибку в передачах, он ничего тебе не скажет, но если ты сделаешь две или три ошибки, он подойдет к тебе и скажет взять себя в руки».

Как вам характеристика Дани от Тибо?

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