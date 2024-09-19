Жена Серхио Рамоса показала свои интенсивные тренировки💪

Испанская журналистка, телеведущая, жена Серхио Рамоса и мать его четверых детей Пилар Рубио показала, как поддерживает спортивную форму.

Девушке 46 лет, но выглядит она потрясающе и неудивительно, при такой строгой системе тренировок.

Пилар активно работает на испанском телевидении с 2006 года. Она начинала с ситкомов и рекламы, а в 2007-м получила награду как лучший телерепортер от Premio Joven. Яркую и талантливую красотку было сложно упустить из виду.

В 2008 и 2009 она стала самой желанной девушкой Испании по мнению издания FHM. Сейчас Пилар продолжает работать на телевидении, у нее состоялась премьера свадебного шоу.

С Серхио Рамосом Пилар познакомились на благотворительном мероприятии «Alma Foundation». Девушка первой подошла к футболисту и попросила у него форму с символикой «Мадрида». Так начались их отношения.

В 2013 году Рамос сообщил о том, что Пилар беременна. Серхио Рамос Рубио-младший родился в 2014 году. В 2015 году Пилар подарила футболисту второго наследника Марко. В 2018 году на свет появился малыш Алехандро, третий ребенок пары. А 26 июля 2020 года у пары родился четвёртый сын — Максимо Адриано.