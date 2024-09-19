🤦 «Он точно аутист». «Барса» еще не играла в ЛЧ, но фанаты уже счастливы. Причина - у них нет Дембеле. Смотрите сами 😩

Казалось бы, для «Барселоны» Лига чемпионов начинается только завтра. Что может принести радость фанатам каталонцев, если даже «Реал Мадрид» победил в первом туре?

А вот что!

Усман Дембеле, не лучшим образом покинувший сине-гранатовых, снова «чудил».

Вингер был неплох в матче с «Жироной», но некоторые его решения... мягко говоря, показались не самыми удачными.

Вот так Усман лишил команду верного гола.

Дембеле с мячом

А вот это вообще новая загадка человечества.

Мяч катится за боковую. Неспешно.

Усман подбегает и не трогает его.

«Жирона» вбрасывает аут.

Вот, что творится в соцсетях.

💭 «Он точно аутист».

💭 «От Дембеле до Ламина - самое большое спасение за всю историю».

💭 «Спасибо Богу, что мы заменили Дембеле на Ямаля».

💭 «Какое счастье, что он покинул мой клуб».

💭 «Есть хоть одна разумная причина, по которой он не отдал мяч Барколя?»