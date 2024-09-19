🤦 «Он точно аутист». «Барса» еще не играла в ЛЧ, но фанаты уже счастливы. Причина - у них нет Дембеле. Смотрите сами 😩
Казалось бы, для «Барселоны» Лига чемпионов начинается только завтра. Что может принести радость фанатам каталонцев, если даже «Реал Мадрид» победил в первом туре?
А вот что!
Усман Дембеле, не лучшим образом покинувший сине-гранатовых, снова «чудил».
Вингер был неплох в матче с «Жироной», но некоторые его решения... мягко говоря, показались не самыми удачными.
Вот так Усман лишил команду верного гола.
А вот это вообще новая загадка человечества.
Мяч катится за боковую. Неспешно.
Усман подбегает и не трогает его.
«Жирона» вбрасывает аут.
Вот, что творится в соцсетях.
💭 «Он точно аутист».
💭 «От Дембеле до Ламина - самое большое спасение за всю историю».
💭 «Спасибо Богу, что мы заменили Дембеле на Ямаля».
💭 «Какое счастье, что он покинул мой клуб».
💭 «Есть хоть одна разумная причина, по которой он не отдал мяч Барколя?»