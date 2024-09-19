🔥😖 Эпичнейший косяк вратаря «Жироны» подарил победу «ПСЖ»
Матч «ПСЖ» – «Жирона» был особенно интересен российскому зрителю. Но не потому что у нас толпы фанатов парижан. Матвей Сафонов – вот ключ к высоким рейтингам трансляции на Okko.
И россиянин не подвел – дебют и сразу «сухарь»! Впрочем, постаралась и «Жирона», лишь единожды потревожившая Матвея за 90 минут.
А вот аргентинский коллега Сафонова стал, похоже, главным антигероем 1-го тура. Даже несмотря на пять сейвов. Цена ошибки слишком велика...
Вот так «Жирона» потеряла очко.
💣 Сафонов дебютирует за «ПСЖ» и сразу в Лиге чемпионов! Но французы недовольны – в чем дело? 😮