💣 Сафонов дебютирует за «ПСЖ» и сразу в Лиге чемпионов! Но французы недовольны – в чем дело? 😮
Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Жироной» в Лиге чемпионов.
Не все довольны.
💭 «Что сделал Сафонов, чтобы заслужить место в старте ЛЧ? Почему не Тенас? Его трансфер похож на дерьмо, связанное с отмыванием денег. Он не имеет абсолютно никакого смысла».
💭 «Мы желаем Сафонову очень хорошего матча. Без обид для парижских ненавистников, которые бесятся просто так».
💭 «Мне приснилось, что Сафонов пропустит первый же удар в створ».
💭 «Из всего состава меня беспокоит только Сафонов. Но я ему доверяю».
Сафонову удачи, должен показать уровень.
Жё сюи Матве́й Сафоно́в!