Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Жироной» в Лиге чемпионов.

Не все довольны.

💭 «Что сделал Сафонов, чтобы заслужить место в старте ЛЧ? Почему не Тенас? Его трансфер похож на дерьмо, связанное с отмыванием денег. Он не имеет абсолютно никакого смысла».

💭 «Мы желаем Сафонову очень хорошего матча. Без обид для парижских ненавистников, которые бесятся просто так».

💭 «Мне приснилось, что Сафонов пропустит первый же удар в створ».

💭 «Из всего состава меня беспокоит только Сафонов. Но я ему доверяю».