😳 «99% людей оторвали бы правую руку, лишь чтобы их дети могли повторить мой путь». Фил Джонс доходчиво объяснил, что у него была крутая карьера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс завершил игровую карьеру. Но какой она была?

Многим фанатам англичанин запомнился лишь своим незабываемо пластичным лицом.

Но зря! Сам игрок считает свою карьеру более, чем успешной.

«Один человек сказал, что ему стыдно за мою карьеру.

Я спросил, что он имеет в виду? Я провел в «Манчестер Юнайтед» 10 лет, выиграл АПЛ, сыграл больше 200 матчей за клуб. Дважды сыграл на чемпионате мира, выиграл Лигу Европы и Кубок Англии.

И ты пытаешься сказать мне, что испытываешь от этого стыд? Приятель, это так не работает. Конечно, я бы хотел играть больше, но я жил мечтой. 99% людей оторвали бы правую руку прямо сейчас, лишь чтобы их дети могли повторить мою карьеру», - заявил Фил Джонс.