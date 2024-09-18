Ричардс, Анри и Каррагер выбрали лучшие голы в истории и в своей карьере. Труднее всех пришлось Джейми 😂

Лига чемпионов вернулась в новом формате, а вместе с ней − студия CBS Sports. Правда, в квартете без изменений − Кейт Абдо, Тьерри Анри, Майка Ричардс и Джейми Каррагер.

Перед стартом первых матчей журналистка, футбольные легенды и экс-футболист «Ман Сити» обсуждали лучшие голы в истории футбола. Каждый должен был назвать свой и разброс по времени получился удивительным

Майка выбрал очень известный и мейнстримным гол − от Роберто Карлоса в ворота сборной Франции. Бразилец забил его в июне 1997 года, когда его команда участвовала в товарищеском турнире, на который пригласили Бразилию, Францию (хозяева), Италию и Англию.

У Джейми − финал чемпионата мира 1970 года между Бразилией и Италией (4:1). Этот матч на мексиканской земле считается одним из лучших в истории бразильской сборной. Каррагер выделил четвертый гол, который забил Карлос Альберто.

Тьерри вновь вернул нас в недалекое прошлое, а именно в финал ЧМ-1998 между Бразилией и Францией (0:3). Ему понравилось то, как Зидан головой огорчил Клаудио Таффарела. Какой патриотичный выбор, Тити!

После парни и девушка перешли к более интересной части − собственным голам. Было интересно услышать выбор Джейми Каррагера и Майки Ричардса, так как оба − защитники.

Первым вспоминал Джейми Каррагер и Кейт Абдо сразу заметила, как же сложно ему будет выбрать. В карьере легенды «Ливерпуля» целых семь автоголов и всего четыре, забитых в чужие ворота. Скаузер выбрал мяч в ворота «Астон Виллы» в сезоне-1996/97. Особой пикантности добавил ситуации факт, что при ударе головой Каррагера первое место в зрительском зале было у экс-тренера сборной Англии, а тогда защитника «Виллы» Гарета Саутгейта.

А вот Майка Ричардс был более успешнее коллеги − у него целых одиннадцать голов. Бывший защитник «Манчестер Сити» выбрал мяч в ворота «Стока» из сезона-2010/11. Прицельный удар правой ногой в дальний угол − красиво! Особенно для защитника.

Тьерри «Тити» Анри опять решил надавить на чувства. На этот раз не патриотические, а болельщиков «Арсенала». Он назвал первый мяч, который забил после возвращения в команду − в ворота «Лидса» в сезоне-2011/12 в третьем раунде Кубка Англии.

А вот как выглядело все обсуждение этих голов в студии CBS Sports.