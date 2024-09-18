3 мин.

Ричардс, Анри и Каррагер выбрали лучшие голы в истории и в своей карьере. Труднее всех пришлось Джейми 😂

659

Лига чемпионов вернулась в новом формате, а вместе с ней − студия CBS Sports. Правда, в квартете без изменений − Кейт Абдо, Тьерри Анри, Майка Ричардс и Джейми Каррагер.

Перед стартом первых матчей журналистка, футбольные легенды и экс-футболист «Ман Сити» обсуждали лучшие голы в истории футбола. Каждый должен был назвать свой и разброс по времени получился удивительным

Майка выбрал очень известный и мейнстримным гол − от Роберто Карлоса в ворота сборной Франции. Бразилец забил его в июне 1997 года, когда его команда участвовала в товарищеском турнире, на который пригласили Бразилию, Францию (хозяева), Италию и Англию.

У Джейми − финал чемпионата мира 1970 года между Бразилией и Италией (4:1). Этот матч на мексиканской земле считается одним из лучших в истории бразильской сборной. Каррагер выделил четвертый гол, который забил Карлос Альберто.

Тьерри вновь вернул нас в недалекое прошлое, а именно в финал ЧМ-1998 между Бразилией и Францией (0:3). Ему понравилось то, как Зидан головой огорчил Клаудио Таффарела. Какой патриотичный выбор, Тити!

После парни и девушка перешли к более интересной части − собственным голам. Было интересно услышать выбор Джейми Каррагера и Майки Ричардса, так как оба − защитники.

Первым вспоминал Джейми Каррагер и Кейт Абдо сразу заметила, как же сложно ему будет выбрать. В карьере легенды «Ливерпуля» целых семь автоголов и всего четыре, забитых в чужие ворота. Скаузер выбрал мяч в ворота «Астон Виллы» в сезоне-1996/97. Особой пикантности добавил ситуации факт, что при ударе головой Каррагера первое место в зрительском зале было у экс-тренера сборной Англии, а тогда защитника «Виллы» Гарета Саутгейта.

А вот Майка Ричардс был более успешнее коллеги − у него целых одиннадцать голов. Бывший защитник «Манчестер Сити» выбрал мяч в ворота «Стока» из сезона-2010/11. Прицельный удар правой ногой в дальний угол − красиво! Особенно для защитника.

Тьерри «Тити» Анри опять решил надавить на чувства. На этот раз не патриотические, а болельщиков «Арсенала». Он назвал первый мяч, который забил после возвращения в команду − в ворота «Лидса» в сезоне-2011/12 в третьем раунде Кубка Англии.

А вот как выглядело все обсуждение этих голов в студии CBS Sports.

Клубы
logoТьерри Анри
logoДжейми Каррагер
logoМайка Ричардс
logoЗинедин Зидан
logoРоберто Карлос
Карлос Альберто Торрес
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoСборная Франции по футболу
logoГарет Саутгейт
logoСборная Бразилии по футболу