«Только дураки забывают про Р»: Беллингем пришел в комментарии Родриго и сделал отсылку на «БМВ»

После победы «Реала» над «Штутгартом» в матче ЛЧ (3:1) Родриго выложил фото звездной четверки Мадрида - Винисиус, Беллингем, Мбаппе и сам бразилец.

В комментарии пришел Джуд: «Только дураки забывают про Р».

Это отсылка на уже ставшую мемом троицу «БМВ» - так в испанских СМИ писали о звездах «Реала» (Беллингеме, Мбаппе и Вини), забывая о Родриго.

Бразильцу это не нравилось, о чем он намекал в соцсетях. Например, выкладывал фото без Джуда, но с Вини и Мбаппе .