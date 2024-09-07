В «Реале» опять конфликт звезд? Белингем выложил фото с Мбаппе и Вини, Родриго обиделся

Многие болельщики «Реала» обеспокоены тем, что трансфер Килиана Мбаппе может вызвать проблемы из-за большого количества звездных игроков и «больших эго» в команде.

Джуд Беллингем опубликовал фото трио BMV с Мбаппе и Винисиусом. Родриго на фото не было.

Вскоре после этого Родриго выложил фото с Мбаппе и Винисиусом, без Джуда.

Совпадение или обида?