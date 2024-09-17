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От гольфистки до психолога: знакомимся с группой поддержки игроков «Милана» и «Ливерпуля» перед матчем ЛЧ🔥

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Сегодня вечером возвращается Лига чемпионов. Турнир впервые будет проводиться в новом формате, без группового этапа.

Одним из самых зрелищных матчей первого дня станет встреча между «Миланом» и «Ливерпулем» на «Сан-Сиро».

После четырех туров команда Паулу Фонеска занимает лишь десятую строчку в Серии А, победа над «Ливерпулем» помогла бы «россонери» вернуть веру в себя.

У «красных» дела в домашнем чемпионате обстоят лучше, чем у их сегодняшних соперников. «Ливерпуль» идет на четвертом месте, набрав 9 очков. Cегодня вечером команда впервые сыграет в главном турнире Европы под руководством Арне Слота.

Поддержка болельщиков на трибунах будет очень важна для обоих клубов. Особенно футболисты будут рассчитывать на поддержку своих вторых половинок.

Давайте познакомимся с самыми горячими спутницами звезд «Милана» и «Ливерпуля».

Профессиональная гольфистка Алекса Мелтон болеет за игрока «Милана» Кристиана Пулишича.

Его одноклубника Тео Эрнандеса поддерживает владелица тату-салона Зои Кристофоли.

За еще одного представителя «россонери» серба Луку Йовича переживает роскошная модель Софиа Мило.

Поболеть за новичка «Ливерпуля» Федерико Кьезу приедет его супруга - дипломированный психолог Лючиа Брамани.

Луиса Диаса из «Ливерпуля» поддержит очаровательная Гера Понсе.

За еще одну звезду «Ливерпуля» болеет модель Ноа ван де Биж.

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