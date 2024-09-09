Ушла из чемпионского «Челси» и взяла золото со сборной. Эмма Хейс сравнила себя со своим другом Алексом Фергюсоном

Эмма Хейс − самый успешный тренер Суперлиги (женский вариант АПЛ) и второй по успешности за все время. В ее активе семь чемпионских титулов и пять Кубков Англии. Кроме этого «Челси» Хейс добрался до финала Лиги чемпионов 2021 года, но проиграл сильной «Барселоне» (0:4).

В конце сезона она ушла из лондонского клуба, чтобы возглавить сборную США. Ее команда в финале Олимпийских игр в Париже победила сборную Испании.

В новом интервью The Telegraph Эмма Хейс рассказала, что Фергюсон был первым, кто написал ей смс после завоевания золотой медали ОИ.

«Я вижу в нас с Фергюсоном так много общего. Когда мы выиграли золото, его сообщение было первым».

Ранее Хейс уже делилась подробностями разговоров с Фергюсоном, с которым ее связывает тесная дружба. После последнего титула с «Челси» женщина рассказала о том, что легенда «МЮ» поделился с ней собственным опытом и сказал, что ей стоит уйти из клуба и начать все заново.

«Очень тяжело, когда ты тренер и нужно сказать команде, что уходишь, − сообщила Хейс в интервью Optus Sport. − В ближайшее время я собираюсь выпить бокал вина с сэром Алексом Фергюсоном, и он предупреждал меня об этом. Попрощаться с командой − самое трудное, что можно сделать. Для меня «Челси» − все. Они мой мир. Расставание будет непростым испытанием, но меня ждут Олимпийские игры».