Ямаль или Эндрик? Рейтинг топ-100 лучших молодых игроков мира поставил точку в споре

Противостояние двух вундеркиндов Ла Лиги Ламина Ямаля из «Барселоны» и Эндрика из «Мадрида» пока носят лишь виртуальный характер. Первый уже год играет в основе, тогда как второй только летом перебрался в Испанию.

Это соперничество может выйти на уровень Роналду против Месси, но пока о силе обоих можно судить лишь по статистике. Или, как сделаем мы, по рейтингу.

Исследовательский центр CIES подсчитал, что для своего возраста Ламин Ямаль настолько зрелый, что его опыт в 2,75 раза превышает аналогичный у среднего игрока тех же лет и той же позиции.

Уровень опыта рассчитывается на основе количества минут, набранных в прошлом сезоне, и чемпионата, в котором он выступает. На втором месте − партнер Ямаля по «Барсе» Пау Кубарси с показателем x2,42, а за ним следует Эндрик − тоже x2,42.

Звезда «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери занимает четвертое место, имея в 2,4 раза больше опыта, чем игроки его возраста и амплуа.

Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед» (x2,32) − лучший представитель АПЛ в списке из 38 различных лиг.

Арчи Грей из «Тоттенхэма» (x2,31), Льюис Майли из «Ньюкасла» (x2,19), новый игрок «Юнайтед» Лени Йоро (x2,08) и Рико Льюис из «Манчестер Сити» (x1,89) − все они также представлены в списке.

Среди других известных игроков − Жоау Невеш (x2,34), Джоб Беллингем (x2.01) и пара из «Челси» − Кендри Паес (x2,27) и Эстеван (x2,12).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке .