🎥 Тер-Стеген вручил Левандовскому футболку в память о сотом матче за «Барсу». Что поляк сказал одноклубникам?
Матч с «Жироной» для Роберта Левандовского стал сотой игрой в цветах «Барсы»! За два с половиной года поляк набил себе солидную статистику в столице Каталонии.
После победы над «Жироной» капитан Тер-Стеген вручил Роберту памятную футболку. Левандовски обратился к одноклубникам на испанском языке:
«Надеюсь, у нас будет еще много таких игр, как сегодня. И не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов!»
Команда!
«Барса» попытается завоевать первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов уже на этой неделе. 19 сентября подопечные Ханси Флика отправятся в гости к «Монако».
Как думаете, желание Роберта сбудется?