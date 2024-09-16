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🎥 Тер-Стеген вручил Левандовскому футболку в память о сотом матче за «Барсу». Что поляк сказал одноклубникам?

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Матч с «Жироной» для Роберта Левандовского стал сотой игрой в цветах «Барсы»! За два с половиной года поляк набил себе солидную статистику в столице Каталонии.

После победы над «Жироной» капитан Тер-Стеген вручил Роберту памятную футболку. Левандовски обратился к одноклубникам на испанском языке:

«Надеюсь, у нас будет еще много таких игр, как сегодня. И не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов!»

Команда!

«Барса» попытается завоевать первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов уже на этой неделе. 19 сентября подопечные Ханси Флика отправятся в гости к «Монако».

Как думаете, желание Роберта сбудется?

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