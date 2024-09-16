100 матчей Левандовского за «Барсу». Вот это статистика для 36 лет 💪

В матче против «Жироны» Роберт Левандовски провел 100-й матч в футболке «Барселоны».

Вот как команда отметила юбилей форварда:

Лева не забил в воскресенье, но отдал ассист Ламину Ямалю. Тем не менее, у него отличная статистика в «Барсе»: за два с половиной года он забил 63 мяча и отдал 19 результативных передач.

• сезон-2022/23: 5 матчей, 4 гола, 2 ассиста;

• сезон-2023/24: 49 матчей, 26 голов, 9 ассистов;

• сезон-2024/25: 46 матчей, 33 гола, 8 ассистов.