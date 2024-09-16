100 матчей Левандовского за «Барсу». Вот это статистика для 36 лет 💪
В матче против «Жироны» Роберт Левандовски провел 100-й матч в футболке «Барселоны».
Вот как команда отметила юбилей форварда:
Лева не забил в воскресенье, но отдал ассист Ламину Ямалю. Тем не менее, у него отличная статистика в «Барсе»: за два с половиной года он забил 63 мяча и отдал 19 результативных передач.
• сезон-2022/23: 5 матчей, 4 гола, 2 ассиста;
• сезон-2023/24: 49 матчей, 26 голов, 9 ассистов;
• сезон-2024/25: 46 матчей, 33 гола, 8 ассистов.
А так Левандовски хорош, конечно он на спаде карьеры, возраст даёт о себе знать, но на поле он отдаёт всего себя, в этом сезоне под руководством Флика даже прессингует хорошо на протяжении всего матча. По факту на данный момент мало ЦН (Холланд, Лаутаро, Кейн и Исак толкьо на ум приходят, может и ЦН из Спортинга, но опыта в топ 5 лиг у него нет), которые лучше него играли в Барсе, особенно учитывая финансовые проблемы клуба