«Теперь я понял, кто ты». Экс-игрок «Ливерпуля» обвинил Невилла в поддержке теневого правительства

В Великобритании может появиться новый футбольный регулятор, который будет следить за клубами пяти английских дивизионов. В УЕФА посчитали, что это может быть вмешательством правительства в спортивные дела и пригрозили лишить Евро-2028 .

Пока переживать не стоит, но в соцсети X случилась очень необычная пикировка между легендой «Манчестер Юнайтед», а по совместительству экспертом Sky Sports Гари Невиллом, и «легендой» «Ливерпуля» и ведущим конспирологом Рики Ламбертом.

Невилл : «Я больше не пишу много сообщений, но чувствую необходимость высказаться на эту тему. Пожалуйста, не ведитесь на страшилки о независимом регуляторе и потере Англией турниров. Они сделают все, чтобы не допустить этого , и в то же время будут рады создать дезинформацию и применить «мягкую силу» в нужных местах. Регулятор не окажет никакого влияния на качество АПЛ, но при этом защитит игру в более широком смысле и всю чемпионатную пирамиду.

Англия также не потеряет право принимать турниры, но даже если бы это произошло, нам важнее защитить весь английский клубный футбол, чем проводить турнир раз в 50 лет».

Ламберт : «Теперь становится понятно, кто ты и что ты, Гари Невилл. Вместо того, чтобы использовать футбольное сообщество, объединиться и остановить то, что нам навязывают, ты используешь свое положение, чтобы попытаться убедить их принять план по уничтожению нашего образа жизни и общества коррумпированного, трусливого теневого правительства ».

Невилл : «Рикки, ты в порядке? 😂😂»

Ламберт : «Я в порядке, Гари, ты видел, что твои товарищи делают с этой страной? С какой стати ты подпускаешь их к нашей игре?»

Это не первый раз, когда нынешний тренер академии «Уигана» Ламберт делает странные заявления. Свежи в памяти воспоминания о том, что разговор с водой делает ее чище .