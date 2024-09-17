Ольмо выбыл на месяц – виноват Флик? Говорят, выпустил недолеченным

А ведь Дани уже пропустил месяц из-за регистрации.

«Барселона» без Дани Ольмо на месяц: травма двуглавой мышцы бедра. На восстановление потребуется 4-5 недель.

Большая потеря для Ханси Флика, ведь за три матча в «Барсе» Ольмо забил три гола.

Вопросов много: Флик выпустил Ольмо в старте, несмотря на ушиб в сборной Испании

Вы наверняка уже слышали, как мучительно «Барса» регистрировала Дани Ольмо.

Коротко напомним, если пропустили: из-за финансовых ограничений испанца не зарегистрировали на два стартовых тура Ла Лиги. В заявку Ольмо внесли лишь до января – на место травмированного Андреаса Кристенсена.

Зарегистрированный Ольмо сыграл полтора матча за «Барселону», а потом укатил в сборную. Вышел в старте против Сербии и был заменен на 82-й минуте из-за болезненного удара. Луис де ла Фуэнте заявил, что у Дани сильный ушиб, поэтому тренироваться со сборной он не будет. Ольмо отправили на дополнительное медобследование, которое исключило повреждение правого колена и подтвердило, что это всего лишь ушиб.

Несмотря на это, врачи сборной отправили Ольмо обратно в расположение клуба.

Ханси Флик решил, что Дани хватит небольшого отдыха. И выпустил его в старте против «Жироны».

Уже на старте второго тайма Ольмо заменили.

Инсайдеры поспешили сообщить, что серьезного повреждения нет: Дани якобы сам покинул стадион.

Хави Мигель, главный по травмам в «Барселоне», написал: у Ольмо перегруз подколенного сухожилия, из-за которого он может пропустить два матча. Чуть позже клуб выдал официальное заключение – у Дани травма двуглавой мышцы бедра, на лечение которой уйдет от 4 до 5 недель.

Получается, это был не ушиб? Теперь «Барселона» проведет без Ольмо семь матчей.

Большая потеря для Ханси Флика

Ханси Флик был главным инициатором трансфера Ольмо. Дани молниеносно вписался в состав и помог преобразить «Барселону»: 189 минут в 3 матчах, 3 гола, 3 победы. 63 минуты на гол – лучший показатель в «Барселоне».

Флик разметил полузащитника под Робертом Левандовским. Из-за этого Рафинья отправился налево, а Ферран Торрес – в запас. После этого «Барселона» перешла от привычных 2:1 к разгромам – 7:0 и 4:1.

После травмы Ольмо придется возвращать Рафинью на позицию под Робертом Левандовским. Именно там бразилец начал сезон и активно наигрывался на предсезонке.

Впереди – первая игра Лиги чемпионов против «Монако», который пропустил лишь один гол с пенальти в четырех матчах чемпионата и разгромил «Барселону» в Кубке Гампера со счетом 3:0.

Без Ольмо вскрыть такую оборону будет непросто.

В Ла Лиге все еще сложнее: Ферран Торрес получил прямую красную карточку и пропустит минимум два матча чемпионата. В такой ситуации придется выпускать слева на фланге Пау Виктора или ждать Ансу Фати, который не играл за «Барселону» уже более года.

Ольмо не продержался и месяца – уже 8-я травма в карьере

Это первая травма Дани Ольмо в «Барселоне», но уже восьмая в его профессиональной карьере.

Проблемы с мышцами и коленом – уже фишка Ольмо. Из-за них он уже пропустил более 50 матчей.

С таким Ямалем «Барса» идеальна: теперь уложил «Жирону» дублем за 7 минут. Уже 3+4 за 5 матчей!

Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle, David Ramos