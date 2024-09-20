Ромеро намекнул, что «Тоттенхэм» пожалел деньги на чартер. Поэтому он подъехал к дерби уставшим

И с температурой.

«Тоттенхэм» в третий раз подряд проиграл дома «Арсеналу» (0:1). Все решил гол Габриэля Магальяэса после подачи углового – и его в этот момент упустил Кристиан Ромеро.

После матча аргентинский защитник намекнул, что подошел к этому матчу не в лучшем состоянии из-за решения руководства клуба.

Ромеро ретвитнул, что добирался из сборной без помощи «Тоттенхэма». И сыграл с температурой

Аргентинский журналист Гастон Эдул обвинил «Тоттенхэм» в том, что клуб сам дал преимущество «Арсеналу» в дерби:

«Это единственная команда Премьер-лиги, которая заставила игроков возвращаться из сборных самостоятельно и без организованной клубом логистики. Это решение руководства, которое дало сопернику преимущество, потому что футболисты получили меньше отдыха. Ромеро играл с температурой».

Кристиан ретвитнул сообщение, а затем удалил. Но все увидели то, что должны были увидеть.

Вскоре Ромеро опубликовал послание для болельщиков: «Больно проиграть дерби, но я не сомневаюсь, что мы поправим плохое начало сезона. Давайте будем вместе в этот момент. Спасибо всем фанатам за то, что всегда нас поддерживали».

Постекоглу после матча отметил, что не считает виноватым в пропущенном голе только Ромеро: «Арсенал», очевидно, представляет очень большую угрозу при угловых. Им может хватить одного момента. Вина не только на Кристиане, несколько других игроков тоже выключились. Доставка мяча была точной, а Габриэл всегда представляет угрозу в таких ситуациях».

А разве клубы сами возвращают игроков из сборных?

Нет, обязанность здесь лежит на федерациях. Но некоторые клубы организуют для футболистов частные самолеты, чтобы вернуть их пораньше. Например, автор гола Габриэл Магальяэс оказался в расположении «Арсенала» уже в четверг, хотя во вторник вечером отыграл за Бразилию.

Ромеро отыграл по 90 минут в Аргентине и Колумбии, после чего вернулся рейсами, которые предложила федерация. Вероятно, «Тоттенхэм» пошел на это, потому что команда не тренировалась в четверг, так как Эндж Постекоглу дал всем выходной.

Но у Ромеро оказалось меньше времени на восстановление. И, похоже, он этим недоволен.

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Фото: Gettyimages /Justin Setterfield