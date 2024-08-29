«С женой общаемся только по вотсапу с видео». СКА-Хабаровск переехал в Раменское – в 6123 км от дома

Билеты по 0 рублей и 0 игроков с Дальнего Востока.

СКА-Хабаровск в этом сезоне Первой лиги играет на «Леон Арене» в подмосковном Раменском – 6123 км от Хабаровска. За три игры – два очка: поражение от «Алании» (0:3), ничьи с «Шинником» (0:0) и «Соколом» (2:2).

Посещаемость говорит больше любых слов: 337 человек на первой игре, 253 – на второй, 217 – на третьей. Как пошутил болельщик, когда диктор стадиона объявил число зрителей на последнем туре: «Посчитали каждого».

Артем Терентьев съездил в Раменское – и разбирался, как так получилось, что хабаровская команда играет в Подмосковье.

Хабаровск два года мучается с домашней ареной – уже сыграли в пяти городах (даже в Сочи)

«Юра [Бавин], давай. Хабаровск, бейте, ###», – громче всех на матче СКА-Хабаровск и «Сокола» харизматичный мужчина возле поля. Остальные 216 человек (именно столько и +1 активный фанат оказались на игре) сдержанно хлопают при опасных моментах и голах.

Вы даже не поймете, что был гол, если отвернетесь от поля.

В такой атмосфере начал сезон СКА-Хабаровск, который уже два года скитается по городам. С 2022-го номинально домашние матчи проходили уже в пяти – не считая собственно Хабаровска: Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, теперь – Раменское.

Причина: два года назад в Хабаровске постелили искусственный газон, но из-за аномальных морозов сломалась система обогрева – ее регулярно прорывало. СКА пытался спастись локальным ремонтом, но в холодные месяцы приходилось играть в других городах.

После двух лет проблемных переездов в РФС пригрозили, что понизят категорию арены – нельзя будет играть даже в Первой лиге, писал главный инсайдер лучшей лиги мира Сергей Ильев. В итоге летом 2024-го начались полноценные работы – по полной смене системы обогрева и поля.

«Знаете, чем хуже, тем лучше»

Ориентировочная дата возвращения СКА домой – 19 октября. Но гарантий нет. Пока Хабаровск базируется в Кратово, а играет в Раменском.

– Ситуация с ареной больше психологически влияет – домашние стены всегда помогают, – говорит после матча и.о. главного тренера СКА Алексей Поддубский. – Но, знаете, чем хуже, тем лучше. Понятно, что тяжело, но вы видели – ребята не бросили играть при 0:2.

– Ориентировочно 19 октября СКА-Хабаровск должен вернуться на родную арену?

– Вы знаете то же, что и я. Ориентировочно — да, 19 октября.

– Сколько вы уже семью не видели?

– Третий месяц пошел, а если точнее – два месяца и три дня. Такая вахта получается. Ну жизнь футбольная, не мы владеем ситуацией. Руководство делает все возможное, чтобы как можно быстрее мы вернулись на домашнюю арену.

– Жена как реагирует, что вас 2 месяца нет дома?

– Нормально. Мы поддерживаем связь, по вотсапу созваниваемся с видео.

– Тренировочный цикл отличается? Все же меньше перелетов.

– Да, больше нагрузки даем между недельными циклами. Все-таки перелет с Дальнего Востока – непростая история, надо мягко подходить – где-то давать отдых. А сейчас особо далеко летать не надо, потому нагружаем.

– Мы на этом поле даже не тренируемся – выходим только играть, – говорит полузащитник команды Никита Першин. – Плюс, конечно, без болельщиков сложно. Лучше бы мы терпели перелеты, зато со своими фанатами на трибунах.

– С девушкой как быть – не видеться пару месяцев?

– У меня девушки нет, только семья, родители. Они на родине сейчас – в Курской области, город Курчатов. Иногда приезжают на выходные.

– Обстановка в Курской области непростая.

– Стало поспокойнее. Поначалу вообще был очаг – сейчас просто звучат воздушные сирены, слышны взрывы, но ничего не прилетает, слава богу. Родители в 60 километрах от Суджи.

Кто ходит на СКА в Раменском: фанаты ЦСКА, родители подающих мячи, знакомые игроков

У стадиона в Раменском открыт только один вход – на Западной трибуне. Рядом два мужчины продают атрибутику. Спрашиваю, активно ли покупают.

– Было бы кому – народу-то особо нет. Человек 200 будет – не больше, – говорит один из продавцов.

– А те, кто будут, зачем приходят? Из любви к футболу?

– К искусству.

Билеты стоят 0 рублей, на них прямо и написано, что цена – 0. Логика понятна: из Хабаровска вряд ли кто поедет на домашнюю игру в Подмосковье. Хотя в предыдущем туре один дальневосточный фанат добрался, но так получилось благодаря параллельной командировке в Москву.

217 человек, которые в 15:00 пятницы оказались на футболе, можно разделить на три группы.

1) Фанаты ЦСКА – пришли поддержать дружественную команду: «Мы, СКА-Ростов, СКА-Хабаровск – фанатское братство. Ходил еще на матч с «Шинником» (0:0), – рассказывает мужчина в армейской символике. Таких я встречал достаточно много.

2) Местные жители. Одни пришли посмотреть, как сын будет подавать мячи во время матча (пацан занимается футболом в школе «Сатурн»), другие – на Первую лигу. «Сатурн» (ныне называющийся с приставкой «Леон») в 2010-м вылетел из РПЛ и за 14 лет ни разу не выбирался из Второй лиги.

«Мы за «Сатурн», но решили сходить посмотреть на Мелбет Первую Лигу. Никогда раньше не были, – рассказывает паренек в форме сборной Аргентины. Название лиги он так и произнес – с маркировкой спонсора. – Когда «Сатурн» играл в РПЛ, еще не родились, а потом – только Вторая лига. Мои любимые игроки? Клаудиньо, а из «Сатурна» – [Станислав] Басыров».

В перерыве мужчина, который весь первый тайм поддерживал и направлял Юрия Бавина, ждал игрока у входа в подтрибунный тоннель. Отдал пятюню – и рассказал мне, почему так яростно болел за СКА.

– Это [Юрий Бавин] мой племянник, можно сказать. Сын друга – знаю Юру с 6 лет. Он очень сильный – играл в ЦСКА, «Урале», в юношеской сборной России был капитаном. Его отец попросил приехать, поддержать Хабаровск. Поэтому кричал, хотя мог и тихо сидеть, как все тут.

Я вообще на футболе редко бываю – сам военный: спецназ ГРУ. Своих ребят тоже звал, но им не до этого сейчас.

Главная грусть СКА-Хабаровска – 0 местных футболистов (даже 0 дальневосточников)

Хабаровск провалил старт сезона – в семи турах одна победа, две ничьих, последнее место в лиге. Итог – увольнение тренера Дмитрия Воецкого, на 7-й тур в качестве и.о. игроков вывел легенда хабаровского футбола – Алексей Поддубский. Он тренировал вообще все местные команды и во всех лигах – вплоть до РПЛ.

Состав неплохой – точно не под вылет:

● 28-летний защитник Юрий Журавлев – «Ахмат», «Уфа», «Торпедо». 40+ матчей в РПЛ

● 28-летний форвард Георгий Гонгадзе. За один сезон в РПЛ 28 матчей, 9 голов в «Факеле»

● 30-летний Юрий Бавин – 66 матчей и 4+5 в РПЛ: за «Урал», «Тамбов» и «Зенит» (одна игра)

● А еще арендованный у «Ростова» Николай Поярков (40 матчей в РПЛ), Михаил Костюков, проигравший за «Рубин», «Тамбов» и «Амкар» (114 матчей в РПЛ – 19+8 по гол+пас), Роман Емельянов, у которого 144 матча за «Урал». Последние трое в матче с «Соколом» даже не вышли, просидев 90 минут на скамейке.

Неплохой резерв.

Причем для этого состава временный переезд на подмосковную базу в Кратово – даже благо, меньше перелетов. Семейных трудностей, как у тренера Алексея Поддубского и сотрудников клуба (которые ездят на работу как на вахту – три недели в Подмосковье, две – дома), у футболистов нет.

Потому что в составе ровно ноль хабаровских. Формально есть один дальневосточник – Юрий Бавин, но он с трех лет переехал с Камчатки и воспитывался в Москве.

Зато есть македонский центральный защитник Нехар Садики. Он приехал из албанского «Эрзени», с которым вылетел из Высшей лиги. Именно македонец привез второй гол – форвард «Сокола» Артем Максименко подхватил мяч в контратаке ближе к центру поля и убежал от защитника. 0:2.

Справедливости ради: Юрий Журавлев вообще никак не помог, хотя имел шанс подстраховать. Просто наблюдал за проигранным Садики единоборством.

После матча я спросил у Поддубского про отсутствие хабаровчан в составе.

– Это проблема, – говорит тренер. – Но если приезжие лучше, значит играть будут они. Считаю, у нас хорошая команда, но надо ломать психологию. Если бы за качество игры давали победы, взяли бы сегодня три очка.

– Вы родом из Хабаровска, тренировали там много лет, знаете местный футбол. Где хабаровские ребята?

– Есть вторая команда, где большинство дальневосточников. Должны там себя проявлять – во Второй лиге. Если кто-то окрепнет, то пожалуйста – двери всегда открыты. Все зависит только от них. Смотреть [за молодежкой] не всегда получается, но на связи с тренерами.

– В центре защиты СКА-Хабаровск выходит македонец. Он не занимает место парня, который мог бы за год пообтесаться и заиграть?

– А кто тренерскому штабу даст время, чтобы молодой игрок пообтесался? У нас результат превыше всего. Также и меня могут через пару туров убрать. Понимаете, тренер всегда с собранным чемоданом приходит. Будешь обкатывать молодого, не будет результата – и все.

Нужен полный карт-бланш, чтобы растить молодых игроков.

– Перед вами сейчас какая задача? Стыки?

– Выигрывать каждый матч. К сожалению, сегодня не получилось. Но команда не развалилась при 0:2, сравняла счет. За это ребятам благодарен, – говорит тренер.

Вообще, за 2:2 СКА заслужил уважение. К 20-й минуте казалось, что шансов нет: «Сокол» классно оборонялся, Максименко редко, но опасно убегал, а СКА с безумным трудом создавал даже подходы к воротам. Одинокое «Юра, давай» с трибун не помогало.

Но СКА спасся.

Ждем октября, чтобы узнать, вернется ли команда в Хабаровск.

Потому что домашние матчи при посещаемости 300 человек и в 6 тысячах км от дома – это боль.

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Фото: фотографии Артёма Терентьева; dsshk.ru ; РИА Новости /Владимир Федоренко; vk.com/fcska