1 мин.

Только два тренера работают в одном клубе более десяти лет. И вы знаете их фамилии

659

В последние годы терпение руководства клубов стало как будто заметно меньшим. Тренерские отставки случаются при первых проблемах или при минимальном недопонимании. Долгая работа в одном клубе скорее исключение из правил.

Как подтверждение − только два тренера в топ-10 лиг могут похвастаться работой с одной и той же командой более чем десять лет. И вы, конечно же, уже знаете фамилии обоих − это Франк Шмидт из «Хайденхайма» и Диего Симеоне из «Атлетико». Первый целых 16 (!!) лет работает с немецким клубом и после долгих попыток подняться из второго дивизиона в Бундеслигу наконец сделал это.

Третье и четвертое место − у Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»). Они возглавили команды в одно время − в 2016 году.

Удивительно, что в десятку попали тренеры, которые работают в нынешних клубах меньше пяти лет. Это подтверждение тезиса о том, что ждать и терпеть сейчас не особо умеют.

logoДиего Симеоне
Клубы
logoФранк Шмидт
logoХайденхайм
logoАтлетико
logoАталанта
logoДжан Пьеро Гасперини
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoАрсенал
logoИндржих Трпишовски
logoТомас Франк
logoИманоль Альгуасиль
logoМикель Артета
logoРубен Аморим