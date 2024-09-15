Только два тренера работают в одном клубе более десяти лет. И вы знаете их фамилии

В последние годы терпение руководства клубов стало как будто заметно меньшим. Тренерские отставки случаются при первых проблемах или при минимальном недопонимании. Долгая работа в одном клубе скорее исключение из правил.

Как подтверждение − только два тренера в топ-10 лиг могут похвастаться работой с одной и той же командой более чем десять лет. И вы, конечно же, уже знаете фамилии обоих − это Франк Шмидт из «Хайденхайма» и Диего Симеоне из «Атлетико». Первый целых 16 (!!) лет работает с немецким клубом и после долгих попыток подняться из второго дивизиона в Бундеслигу наконец сделал это.

Третье и четвертое место − у Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»). Они возглавили команды в одно время − в 2016 году.

Удивительно, что в десятку попали тренеры, которые работают в нынешних клубах меньше пяти лет. Это подтверждение тезиса о том, что ждать и терпеть сейчас не особо умеют.