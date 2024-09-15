Невоспетый герой «Реала». Выключил Кубо и рискнул с офсайдной ловушкой на 1000 IQ

Мадридский «Реал» одержал первую выездную победу в новом сезоне Ла Лиги – команда Карло Анчелотти обыграла «Сосьедад» (2:0). В заголовках только Килиан Мбаппе и Винисиус, реализовавшие пенальти, но отметим других героев.

Сохранить ворота сухими помогла и удача, но действия защитников – в частности, Ферлана Менди – тоже заслуживают внимания. Француз нейтрализовал Таке Кубо, сделал пять перехватов, выиграл столько же единоборств и четыре раза вернул владение.

Также Менди был полезен в атаке: 40 передач (из них 14 вперед) с точностью 95 %. А еще сделал успешную офсайдную ловушку в такой ситуации: