Невоспетый герой «Реала». Выключил Кубо и рискнул с офсайдной ловушкой на 1000 IQ
Мадридский «Реал» одержал первую выездную победу в новом сезоне Ла Лиги – команда Карло Анчелотти обыграла «Сосьедад» (2:0). В заголовках только Килиан Мбаппе и Винисиус, реализовавшие пенальти, но отметим других героев.
Сохранить ворота сухими помогла и удача, но действия защитников – в частности, Ферлана Менди – тоже заслуживают внимания. Француз нейтрализовал Таке Кубо, сделал пять перехватов, выиграл столько же единоборств и четыре раза вернул владение.
Также Менди был полезен в атаке: 40 передач (из них 14 вперед) с точностью 95 %. А еще сделал успешную офсайдную ловушку в такой ситуации:
Идеальное наглядное пособие по теме "что такое офсайдная ловушка и как её применять в экстренных ситуациях" :)
Садика догонял Модрич, нигериец коряво обработал мяч на бегу и вовремя решил от него избавиться, катнув вперёд на ход партнёру - а Менди, на бегу глядя назад, за долю секунды перед пасом резко остановился и шагнул в обратную сторону, отправив Беккера (если не ошибаюсь, это он был) в офсайд. Где тут провал? Это шикарное оборонительное действие Менди.