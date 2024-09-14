Ямаля спросили, с кем он мечтает играть в одной команде: ответ может вас удивить

Ламина Ямала недавно спросили, с каким игроком он мечтает играть в одной команде.

Он ответил: «С Кевином Де Брюйне».

Забавно, что Ямаль не назвал Нико Уильямса, с которым он выиграл чемпионат Европы, и с которым у него приятельские отношения. «Барса» даже хотела купить Нико этим летом у «Атлетика», но не сложилось.

Однако выбор Ламина понятен, учитывая качества Де Брюйне. Ни один полузащитник в АПЛ не может похвастаться большим количеством голевых передач, чем Де Брюйне за последние пять лет.

Вот статистика Кевина за все его сезоны в «Сити» - сумасшедшие цифры: