Собослаи повторил откидку мяча Райса, но не получил вторую желтую: фаны «Арсенала» в гневе
«Ливерпуль» неожиданно проиграл «Ноттингем Форест» дома - 0:1.
Во второй половине игры полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи ударил по мячу после того, как судья зафиксировал фол в пользу «Фореста».
У венгра уже была желтая карточка к тому моменту. Но вторую желтую арбитр не показал.
В прошлом туре полузащитник «Арсенала» Деклан Райс был удален с поля за похожее «нарушение» в матче против «Брайтона» (1:1).
Собослаи фолит, судья останавливает игру:
Полузащитник «Ливерпуля» просто бьет по мячу, показывая свое недовольство.
Фанаты «Арсенала» недовольны такой разницей в судействе:
«Судьи поняли свою ошибку, но не хотят признавать это».
«Просто этот судья не такой идиот, как в нашем матче».
«У нас появилась официальная отмазка, если не выиграем АПЛ».