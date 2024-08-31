«Худшее удаление в истории футбола». «Арсенал» упустил победу после второй желтой Райсу – хотя он получил по ноге

Что за тур АПЛ без судейских скандалов? Таких не бывает.

«Арсенал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Брайтоном» (1:1). У лондонцев и их фанатов могут быть вопросы к судьям.

Главный – удаление Деклана Райса в начале второго тайма. Англичанин поднялся с газона после контакта с оппонентом и аккуратно откатил мяч в сторону, не позволив «Брайтону» разыграть штрафной. Классическая ситуация, но развязка уникальна. Йоэл Велтман уже замахивался – и попал Райсу по ноге.

Судья показал полузащитнику «Арсенала» вторую желтую, а минутами позже лига объяснила: это была задержка возобновления игры, а вовсе не симуляция. Велтмана не наказали.

Телеведущий Пирс Морган возмутился решением арбитра, назвав это удаление «худшим в истории футбола»:

«Что это за фигня была? Деклан Райс удален с поля за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке, которое я когда-либо видел. Это худшее решение о выдаче красной карточки в истории футбола».

«Арсенал» остался в меньшинстве на весь второй тайм, удержать победу не получилось – Жоао Педро сравнял через 10 минут, закончили 1:1.