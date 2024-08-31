«Худшее удаление в истории футбола». «Арсенал» упустил победу после второй желтой Райсу – хотя он получил по ноге
Что за тур АПЛ без судейских скандалов? Таких не бывает.
«Арсенал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Брайтоном» (1:1). У лондонцев и их фанатов могут быть вопросы к судьям.
Главный – удаление Деклана Райса в начале второго тайма. Англичанин поднялся с газона после контакта с оппонентом и аккуратно откатил мяч в сторону, не позволив «Брайтону» разыграть штрафной. Классическая ситуация, но развязка уникальна. Йоэл Велтман уже замахивался – и попал Райсу по ноге.
Судья показал полузащитнику «Арсенала» вторую желтую, а минутами позже лига объяснила: это была задержка возобновления игры, а вовсе не симуляция. Велтмана не наказали.
Телеведущий Пирс Морган возмутился решением арбитра, назвав это удаление «худшим в истории футбола»:
«Что это за фигня была? Деклан Райс удален с поля за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке, которое я когда-либо видел. Это худшее решение о выдаче красной карточки в истории футбола».
«Арсенал» остался в меньшинстве на весь второй тайм, удержать победу не получилось – Жоао Педро сравнял через 10 минут, закончили 1:1.
Брайтонец пнул мяч в уходящего Райса, попал в пятку. И по сути, Райс не препятствовал вводу мяча в игру, он отбросил мяч, который попал в него со спины.
А вот с Педро реально вопрос.
А вообще, реф сам поставил себя в неудобное положение. Либо ты последовательно даешь играть всем (аля Оливер), либо судишь каждую мелочь по букве закона. Прямо мечтаю, чтобы кто-нибудь уже поднял восстание против этого долбаного PGMOL. Слишком уж лажают в последние годы.
Это лишь подтверждает, что Кавана был непоследователен.