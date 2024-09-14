«Не плачь. GOAT вернется завтра»: «Интер Майами» трогательно анонсировал возвращение Месси
Лионель Месси не играл за «Интер Майами» со 2 июня после своего отъезда в сборную Аргентины.
Он вернулся с Кубком Америки и травмой лодыжки, из-за которой он с тех пор не может играть.
Спустя три месяца Месси готов вернуться на поле в матче против «Филадельфии», который пройдет 15 сентября.
«Интер» объявил о его возвращении, опубликовав трогательное видео с девочкой в футболке Месси, с нетерпением ожидающей его возвращения.
«Не плачь. GOAT вернется завтра», — говорится в сообщении.
С 2004-го Месси выиграл больше трофеев, чем каждый топ-клуб. Посчитали титулы всех