С 2004-го Месси выиграл больше трофеев, чем каждый топ-клуб. Посчитали титулы всех

«Кто это?» – спросил технический директор «Барселоны» Карлес Решак, увидев в матче U15 миниатюрного аргентинского мальчика с удивительным дриблингом и молниеносным ускорением. Это был Лионель Месси.

1040 матчей, 813 гол, 358 ассистов на клубном уровне, статус лучшего бомбардира в истории Ла Лиги, 3 Лиги чемпионов и 8 «Золотых мячей» – за плечами Месси рекорды и долгий путь к величию, который почти нереально превзойти.

Месси выступает на клубном уровне 21-й сезон – за это время он выиграл 45 трофеев. Это больше, чем любой клуб.