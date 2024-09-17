Фэнтези
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Джокеры фэнтези ЛЧ. Кто сделает вам разницу

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Накануне Лиги чемпионов – дедлайн уже во вторник вечером – выясняем, какие не самые дорогие игроки могут принести заметную пользу.

Если у вас уже есть идеи, кто должен быть в составе – приступайте сразу.

Лучшие пики каждой команды мы уже разбирали здесь, теперь второй обязательный элемент – джокеры.

Вот девять вариантов усиления за небольшие деньги.

Самсон Байду, защ (5) – «Ред Булл»

Основной защитник, играл во всех матчах чемпионата Австрии. За четыре игры у него пять ударов. Календарь хороший: гостевая «Спарта» и два домашних матча подряд с «Брестом» и «Динамо» Загреб.

Анри Чейз, защ (5) – «Штутгарт»

Молодой японец во всех трех играх Бундеслиги выходил в старте. Правда, «Штутгарт» каждый раз пропускал. В ЛЧ как минимум в половине матчей немцы будут фаворитами. Второй тур против «Спарты», с пятого тура у них «Црвена Звезда», «Янг Бойз» и «Слован».

Усман Диоманде, защ (5,5) – «Спортинг»

«Спортинг» мощно начал чемпионат, в пяти матчах пропустил всего два мяча. Диоманде пока без результативных действий, но есть четыре удара и 10 касаний в штрафной. График у «Спортинга» отличный: «Лилль», ПСВ, «Штурм».

Вальдемар Антон, защ (5,5) – «Боруссия» Д

У «Боруссии» на первый взгляд лучший календарь: «Брюгге», «Селтик», «Реал», «Штурм», «Динамо» Загреб. Антон провел все три матча в Бундеслиге, ударов пока нет, но третий в команде по касаниям в штрафной (7).

Ибраима Конате, защ (5,5) – «Ливерпуль»

За четыре тура в АПЛ «Ливерпуль» пропустил всего один, лучшая команда в лиге по допущенным моментам. Конате последние три тура выходил в старте. Календарь сложный: «Милан», «Болонья», «РБ Лейпциг» и «Байер», но рассмотреть стоит. Есть риск ротации, следите за ориентировочными составами.

Джейкоб Рэмзи, пз (5,5) – «Астон Вилла»

Без травмированного Леона Бэйли должен быть основным. В прошлом туре АПЛ как раз выходил в старте. За цену 5.5 – подарок, можно и в основу, можно использовать как надежный вариант на скамейке. В первом туре «Астон Вилла» сыграет с аутсайдером – «Янг Бойз».

Оркун Кекчю, пз (6) – «Бенфика»

На старте чемпиона Португалии лучший в «Бенфике» по результативным действиям – гол и три ассиста, три последних матча выходил в основе. Подает угловые. В календаре «Црвена Звезда», «Атлетико» и «Фейеноорд».

Карим Адейеми, пз (7) – «Боруссия»

На выходных оформил дубль и отдал ассист, в двух из трех матчей Бундеслиги выходил в старте. Про легкий календарь «Боруссии» уже говорили.

Мартен Терье, пз (7) – «Байер»

Новичок «Байера», пришедший из «Ренна», в прошлом сезоне забил семь и отдал три ассиста. Поучаствовал в разгроме «Хоффенхайма» в третьем туре Бундеслиги, забил первый мяч. В двух последних матчах выходил в основе. Ждут «Фейеноорд», «Милан», «Брест».

Дедлайн на 1-й тур – 19:45 мск во вторник, 17 сентября. Турнир стартует матчами «Ювентус» – «ПСВ» и «Янг Бойз» – «Астон Вилла».

Фото: Gettyimages/Julian Finney; IMAGO/Moritz Mueller/Global Look Press

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