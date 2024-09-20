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Сын Видича – уже профи. Ждите младшего Ван Перси и Ибрагимовичей

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Мы стареем?

В конце августа в Сербии провернули не самый громкий, но любопытный трансфер: 17-летний Лука Видич перешел из молодежки «Вождоваца» в «Железничар Панчево». И да, это сын Немани Видича.

Вот так мы не заметили, а уже подрастает поколение детей звезд 2000-х и 2010-х.

Лука – универсал (играет в защите и полузащите). Но пока не дебютировал во взрослом футболе

Лука – старший из трех сыновей Видича. Он родился в Белграде в декабре 2006 года – к тому момент Неманя уже год играл в «Манчестер Юнайтед». Футбольное образование Лука получал в академии «Интера», где заканчивал отец, но ездил и на летние тренировочные лагеря «Црвены Звезды».

С этих времен даже сохранились фотографии. Видич-младший – крайний справа.

После завершения карьеры Неманя с семьей вернулся в Белград, поэтому сына отдали в академию местного «Вождоваца». Парень вырос универсалом. Если верить сайту trasfermarkt, за молодежные команды Лука играл как центрального защитника, так и атакующего полузащитника. Но основная позиция – опорник.

В прошлом сезоне Видич даже попадал в заявку взрослой команды «Вождоваца». Самая красивая история: впервые к основе Луку подтянули на игру против «Црвены Звезды» – клуба, в котором папа сделал себе имя. Правда, до дебюта за основу дело так и не дошло – три матча в запасе вылетевшей команды.

«Железничар» – шаг вперед. Клуб в прошлом сезоне избежал вылета, а в этом начал очень хорошо – после восьми туров идет на пятом месте. И Видич уже попал в заявку на игру основы – против «Спартака» из Суботицы просидел весь матч на скамейке. Но команда у клуба из Панчево молодая, шанс Лука получит.

На случай, если вам интересно, как дела у Немани Видича: в 2023 году он прошел специальные курсы УЕФА MIP. Это программа, которая помогает известным футболистам после завершения карьеры получить навыки в управлении и менеджменте. The Times считает, что бывший защитник «МЮ» в будущем мечтает стать президентом Футбольного союза Сербии.

Кто из детей легенд тоже стал профессиональным футболистом?

Неманя Видич – далеко не единственный футбольный папа среди звезд 2000-х и 2010-х. Среди 16 и 17-летних выпускников топ-академий подрастают дети с хорошо знакомыми фамилиями.

⚽️ Наверное, главный футбольный отец – Робин ван Перси. Он много рассуждает о воспитании сына Шакила, который прошел школы «МЮ» и «Сити», а сейчас играет в молодежке «Фейеноорда» и вызывается в юношескую сборную Нидерландов.

«Как-то мой сын просидел на скамейке всю игру против «Аякса» U-14, – рассказывает РВП. – По дороге домой он жаловался на тренера и партнеров. Тогда я сказал ему: «Ты звучишь как лузер. У тебя виноваты все, кроме тебя. Почему ты не задаешь себе вопрос, как ты можешь изменить ситуацию? Победители все держат под контролем. Я буду любить тебя и после побед, и после неудач. Но ответь себе: ты победитель или неудачник?»

Жестко, но справедливо. Позже Ван Перси-отец поработал с сыном в качестве тренера молодежных команд «Фейеноорда». Но с этого сезона Шак сам по себе – Робин ушел в «Херенвен».

⚽️ В июле 2024-го «Милан» подписал сразу двух Ибрагимовичей – 17-летнего Максимилиана и 16-летнего Винсента. Старший из сыновей Златана уже попал в молодежку, где играет вингера и уже забил 2 гола в трех матчах. А Винсент в команде U-18 будет играть с бразило-голландским полузащитником Дензелом Вианой Зеедорфом.

⚽️ 19-летний Жоао Мендеш – сын Роналдиньо. Футбольное образование получил в «Крузейро» и «Барселоне», но этим летом неожиданно для всех перебрался в молодежку «Бернли». Похоже на то, что до таланта отца далековато.

⚽️ У Патрика Клюйверта сразу четыре сына стали футболистами. Всем известен Джастин, который сейчас играет в «Борнмуте». Но есть еще Квинси (27 лет), Рубен (23 года) и Шейн – последний сейчас числится в команде U-18 «Барселоны».

⚽️ За АЗ уже активно играет 20-летний защитник Рубен ван Боммел – сын Марка. А в «Аяксе» подрастает Дамиан ван дер Варт.

⚽️ Особенно много знакомых фамилий в академиях севера Англии. За «МЮ» бегают Джек и Тайлер Флетчеры, дети Даррена. А Зак Гиггз играет за «Шеффилд Юнайтед». В «Сити» уже вырос и уехал в «Ипсвич» Лайам Делап (сын легендарного бросателя мяча Рори Делапа), а теперь подрастает и Джейден Хески.

В «Ливерпуле» из академии уже выпустились сыновья Льюиса Кумаса и Ли Кларка. На очереди Кейрол Фигероа – сын легендарного гондурасского защитника Мэйнора Фигероа. Он считается главным талантом академии «Ливерпуля».

⚽️ Нельзя не упомянуть Кристиана Шевченко из «Уотфорда», Кристиана Тотти внезапно не из «Ромы», а из «Ольбии 1905», и Яссина Туре – сына Коло Туре из молодежки «Лестера».

Как думаете, кто-то из них превзойдет отца?

Фото: Gettyimages.ru; IMAGO/Dani Heriawan / Opn Images/Global Look Press;fk_zeleznicar_pancevo; shaqueelvanpersie;

logoВождовац
logoНеманя Видич
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logoСборная Сербии по футболу
logoРоналдиньо
logoЗлатан Ибрагимович
logoРобин ван Перси
logoПатрик Клюйверт
logoРафаэл ван дер Варт
logoМарк ван Боммел
logoАндрей Шевченко
logoРайан Гиггз
logoДаррен Флетчер
logoФранческо Тотти
logoЖелезничар Панчево