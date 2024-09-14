Фабрицио Романо ушел в отпуск. Журналист показал записи, которые ведет во время работы над инсайдами

Трансферное окно закрыто, а значит, главный инсайдер в мире футбола наконец может отдохнуть. Фабрицио Романо все лето радовал болельщиков новостями, даже во время отдыха журналист не выпускал телефон из рук.

Итальянец показал, как прошло его лето.

Оказывается, во время работы над инсайдами Фабрицио ведет записи. Почерк у итальянца не самый лучший, но некоторые фамилии разобрать можно.

В соцсетях фанаты шутят над плотным графиком Романо:

💭 «Как он, наверное, устал от трансферов «Челси».

💭 «Летом он спит максимум по два часа в день».

💭 «А ты знаешь, когда я женился?»

💭 «А Фабрицио вообще спит летом?»

💭 «Фабрицио работает и вне трансферных окон. Когда он отдыхает?»

💭 «Почти ничего не могу разобрать в этих записках, но это так интересно!»

А вы следите за инсайдами Романо?

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