🙃 Роналду вручили футболку в честь 900 голов – на ней написано GOAT... В соцсетях пожар 🔥🔥
Криштиану Роналду забил уже 900 мячей за профессиональную карьеру.
Если верить самому португальцу, то теперь он мировой рекордсмен по этому показателю. Потому что у него есть видеодоказательства.
У Криша даже есть специальная футболка, которую ему подарил клуб перед сегодняшним матчем с «Аль-Ахли». Почему-то там написано GOAT.
Вот, что творится прямо сейчас в соцсетях.
💭 «Только Роналду может забить 900 голов. Жалкий Месси способен похвастаться лишь своим сфальсифицированным чемпионатом мира».
💭 «Так смешно. Он спланировал это сам и создал впечатление, будто его почтили этим. Потому что он он даже не в топ-3 величайших».
💭 «Месси остается лучшим».
💭 «Почему у него футболка Месси?»
💭 «GOAT? Этот парень смешон. Он даже не может забыть вылет с чемпионата мира. Но он думает, что является лучшим на свете?»
💭 «Сколько трофеев с ним выиграл «Аль-Наср»?
🎉 Фанаты «Аль-Насра» поздравили Роналду с мировым рекордом по голам
«Мои голы есть на видео, могу доказать, что я их забил!» Роналду поддел Пеле и других легенд
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Учитывая такую формулировку у автора статьи либо есть доказательства чтобы отрицать это, либо у него жестко горит от правды)
И если эти голы ничего не значат для того чтобы претендовать на лучшего в истории футбола на что автор намекает приводя цитатки "экспертов", то почему тогда у него так горит как мы выяснили?)