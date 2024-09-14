🙃 Роналду вручили футболку в честь 900 голов – на ней написано GOAT... В соцсетях пожар 🔥🔥

Криштиану Роналду забил уже 900 мячей за профессиональную карьеру.

Если верить самому португальцу, то теперь он мировой рекордсмен по этому показателю. Потому что у него есть видеодоказательства.

У Криша даже есть специальная футболка, которую ему подарил клуб перед сегодняшним матчем с «Аль-Ахли». Почему-то там написано GOAT.

Вот, что творится прямо сейчас в соцсетях.

💭 «Только Роналду может забить 900 голов. Жалкий Месси способен похвастаться лишь своим сфальсифицированным чемпионатом мира».

💭 «Так смешно. Он спланировал это сам и создал впечатление, будто его почтили этим. Потому что он он даже не в топ-3 величайших».

💭 «Месси остается лучшим».

💭 «Почему у него футболка Месси?»

💭 «GOAT? Этот парень смешон. Он даже не может забыть вылет с чемпионата мира. Но он думает, что является лучшим на свете?»

💭 «Сколько трофеев с ним выиграл «Аль-Наср»?

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