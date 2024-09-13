❌ «Надеюсь, ты заплатишь цену своей безответственности». Суд отклонил апелляцию Робиньо - он останется в самой страшной тюрьме Бразилии 💀
Робиньо останется в тюрьме.
Экс-нападающий «Реала» и «Милана» останется в тюрьме Сан-Паулу. Верховный суд Бразилии отклонил аппеляцию защиты Робиньо.
Представители футболиста утверждают, что нет оснований заключению игрока в Бразилии, поскольку приговор был вынесен в Италии.
19 января 2022 года Робиньо приговорили в Италии к девяти годам тюремного заключения за групповое изнасилование албанской женщины. Четыре человека были признаны виновными в преступлении.
Бразилец успел покинуть Италию и вернулся на родину. У Бразилии нет соглашения об экстрадиции с Италией. Однако, Верховный суд страны, получив запрос от европейских коллег, проголосовал за «утверждение приговора».
«Надеюсь, ты заплатишь цену своей безответственности. Все люди, которые совершают изнасилование, должны попасть в тюрьму. Ему повезло больше, чем 99% молодых бразильцев, он заработал много денег и стал очень известным», - отреагировал президент Бразилии Лула да Силва.
Теперь Робиньо отбывает срок в одной из самых опасных тюрем в мире: Тремембе.
Долгое время он провел в изоляторе.
Но теперь, скорее всего, он переехал...
«Там есть камеры с шестью цементными кроватями на шестьдесят человек. Даже если все лягут на пол, то не поместятся», - уточняется в докладе Human Rights Watch.
Насчет жесткой тюрьмы показательно решили туда заслать, что в целом правильно.
Ну так сиди дома, никаких проблем.
Дани Алвесу напоминалочка