❌ «Надеюсь, ты заплатишь цену своей безответственности». Суд отклонил апелляцию Робиньо - он останется в самой страшной тюрьме Бразилии 💀

Робиньо останется в тюрьме.

Экс-нападающий «Реала» и «Милана» останется в тюрьме Сан-Паулу. Верховный суд Бразилии отклонил аппеляцию защиты Робиньо.

Представители футболиста утверждают, что нет оснований заключению игрока в Бразилии, поскольку приговор был вынесен в Италии.

19 января 2022 года Робиньо приговорили в Италии к девяти годам тюремного заключения за групповое изнасилование албанской женщины. Четыре человека были признаны виновными в преступлении.

Бразилец успел покинуть Италию и вернулся на родину. У Бразилии нет соглашения об экстрадиции с Италией. Однако, Верховный суд страны, получив запрос от европейских коллег, проголосовал за «утверждение приговора».

«Надеюсь, ты заплатишь цену своей безответственности. Все люди, которые совершают изнасилование, должны попасть в тюрьму. Ему повезло больше, чем 99% молодых бразильцев, он заработал много денег и стал очень известным», - отреагировал президент Бразилии Лула да Силва.

Теперь Робиньо отбывает срок в одной из самых опасных тюрем в мире: Тремембе.

Долгое время он провел в изоляторе.

Но теперь, скорее всего, он переехал...

«Там есть камеры с шестью цементными кроватями на шестьдесят человек. Даже если все лягут на пол, то не поместятся», - уточняется в докладе Human Rights Watch.