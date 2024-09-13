😳🤦 Жена Карпина жалуется на сексизм в российском футболе: считает, что нас интересуют деньги Тарасова и любовь Павлюченко к порно. И вот, что вы об этом думаете 😡

Жена главного тренера сборной России по футболу считает , что мужчины не готовы к «появлению женщин в одном предложении со словом «футбол». И «мы» должны «уходить от бесконечного сексизма в футболе».

Напомним, Дарья ведет ютуб-шоу «Карты, деньги, два мяча» вместе с Яной Ромашкиной, Аланой Мамаевой и Мариной Кондратюк.

«Сексизм в нашем футболе точно есть. Посмотрите, как реагируют на мои высказывания или на слова Заремы. И наше шоу изначально встречали с осторожностью, говоря: «Да какие из женщин эксперты». Так мы и не претендуем на экспертность, не разбираем тактику и не говорим о том, кто играет в три защитника, а кто в четыре.

«Никто из мужиков не спросит у Тарасова: «Дим, ты закончил с футболом. На что сейчас живешь? Ты с Мальдив не вылезаешь». Или у Павлюченко: «Смотришь ли ты порно?» А мы, девчонки, можем это спросить. Знаю, многим мужчинам было бы интересно получить ответ на такие вопросы, просто они в этом никогда не признаются», – заявила Карпина.

Как говорится: «Поменьше говори, побольше услышишь» . Так мы и поступим: мнение народа в студию.